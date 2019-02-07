Франція має намір виступити проти Німеччини у питанні про «Північний потік-2»



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Газопровід вже призвів до численних стратегічних проблем між Євросоюзом і Москвою, - ЗМІ

Про намір Франції блокувати «Північний потік» повідомила газета Suddeutsche Zeitung, посилаючись на джерела у французькому уряді

Франція має намір виступити проти Німеччини у питанні про долю російського газового проекту «Північний потік-2». Про це повідомляє DW.

Джерела у французькому уряді повідомили газеті Suddeutsche Zeitung, що Франція не хоче посилювати залежність від РФ.

«Ми не хочемо посилювати залежність від Росії і одночасно з цим завдати шкоди таким країнам ЄС, як Польща і Словаччина», - пояснив співрозмовник видання.

За його словами, газопровід вже призвів до численних стратегічних проблем між Євросоюзом і Москвою. Водночас газета підкреслює, що ні в Парижі, ні в Брюсселі поки не підтвердили подібних намірів Франції.

Відзначимо, що мова йде про намічене на 8 лютого голосуванні держав Європейського союзу про зміну правил забезпечення конкуренції та прав споживачів на газовому ринку Європи (Третього енергопакета).

Згідно з цими корективами, до газопроводів з третіх країн повинні застосовуватися правила внутрішнього ринку, насамперед - заборона постачати газ і одночасно бути оператором газопроводу. Якщо зміни ухвалять, це серйозно ускладнить реалізацію «Північного потоку-2», в якому ролі постачальника і оператора відводяться російському концерну «Газпром».

Нагадаємо, раніше польські євродепутати висловилися проти «Північного потоку-2», зокрема, вони переконані, що проект газопроводу «Північний потік-2» є невигідним для Польщі і служить інтересам РФ послабити Європейський союз.

Додамо, що компанія Nord Stream 2 AG - оператор проекту будівництва російського газопроводу «Північний потік-2» - не бачить загрози проекту в газовій директиві Європейського союзу.