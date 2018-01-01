У Нацбанку розповіли, скільки грошей втрачають українці через шахрайство

У 2017 році частка шахрайських операцій по відношенню до всіх операцій по картах склала 0,0077%

В Україні частка шахрайських операцій з банківськими картами зменшується. Про це заявив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олександр Яблуновський, передає FinClub. «У 2017 році частка шахрайських операцій по відношенню до всіх операцій по картах склала 0,0077%, тобто 77 гривень на 1 млн гривень, витрачених



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У 2017 році частка шахрайських операцій по відношенню до всіх операцій по картах склала 0,0077%

В Україні частка шахрайських операцій з банківськими картами зменшується. Про це заявив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олександр Яблуновський, передає FinClub.

«У 2017 році частка шахрайських операцій по відношенню до всіх операцій по картах склала 0,0077%, тобто 77 гривень на 1 млн гривень, витрачених з допомогою картки», - підрахував Яблуновський.

Відзначається, що в 2016 році ця цифра була близька до 0,01%, що становить 100 гривень на 1 млн. При цьому середній чек в шахрайстві за рік зріс з 1900 до 2100 гривень.

У кіберполіції повідомляють, що найбільш поширеними видами кібершахрайства у сфері електронних платежів і карткових розрахунків стали скіммінг, вірусне зараження банкоматів, Black-Box атаки і несанкціоноване списання коштів з допомогою онлайн-банкінгу.