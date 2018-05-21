В Україні найнижчі в Європі тарифи на електроенергію для населення – експерти

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За даними НКРЕКП, вартість електроенергії для населення в Україні в шість разів нижча від середньоєвропейської ціни

Тарифи на електроенергію для населення в Україні залишаються найнижчими в Європі. Про це заявили експерти в галузі енергетики в ефірі телеканалу ZIK.

«В Україні склалася ситуація, що ціни на електроенергію для населення значно менші сьогодні, ніж в Європі. Найнижчі в Європі, це дійсно так. І тому питання, підвищувати чи не підвищувати, повірте мені, як би його не політизовували, неминуче буде якесь підвищення. І сьогодні, мабуть, в першу чергу ми поговоримо про те, а куди підуть наші гроші, якщо буде прийнято це рішення підвищити. Чим раніше воно буде прийнято, тим менше халепа буде. Бо я ж розумію, які проблеми накопичилися за цей час в енергетиці», - зазначив екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

На думку екс-члена НКРЕКП Андрія Геруса, це значною мірою обумовлено низькими тарифами на транспортування електроенергії та екологічними податками.

«У нас тариф для населення найнижчий в Європі, не можна заперечувати очевидне. Чому він нижчий? Він нижчий тому, що тарифи на транспортування в Україні є реально низькі, і податки екологічні в Україні реально низькі. Акциз на електроенергію також достатньо низький в Україні. Тому в Україні 90% грошей з нашої платіжки йде виробникам електричної енергії, а лише 10% грошей іде на мережі. Тому ми маємо мережі такої поганої якості, тому ми маємо такі переривання у подачі електроенергії, тому ми маємо таку погану якість подачі цієї електроенергії. Тому що електроенергія має свою якість, і вона в Україні набагато гірша. Тому ми маємо нижчий тариф і нижчу якість», - підкреслив він.

Як відомо, формула «Роттердам+», за якою вартість вугілля в оптовій ринковій ціні електроенергії (ОРЦ) визначається згідно європейського вугільного індексу API2 (порт Роттердам), застосовується для промислових споживачів електроенергії і не впливає на тарифи для населення.

За даними НКРЕКП, вартість електроенергії для населення в Україні в шість разів нижча від середньоєвропейської ціни.