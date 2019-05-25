В Україні падають ціни на свинину



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М’ясопереробники повідомляють про низьку споживчу активність після травневих вихідних

Середньоринкова вартість живих свиней забійних кондицій знизилася на 8,7% у порівнянні з попереднім тижнем — до 40,6 грн/кг. Про це повідомили в Асоціації «Свинарі України».

«З початком третьої декади травня діапазон цін на свинину живою вагою понизився до 38-41 грн/кг. Попередні торги завершилися відчутнішим просіданням котирувань, ніж оператори очікували: у кінці минулого тижня виробники планували закріпити ціну закупівлі на рівні 40-43 грн/кг, однак не втрималися на бажаному рівні. Так, млява торгівля після свят негативно сказалася на настроях переробників, що посилило їх тиск на ціни. Внаслідок постачальники живця цього тижня реалізували товарні партії на 3-5 грн дешевше ніж попереднього», — йдеться у повідомленні.

М’ясопереробники повідомляють про низьку споживчу активність після травневих вихідних, а також незадовільну реалізацію протягом святкового періоду. Останнє пов’язують як з несприятливими для пікніків погодними умовами, так і зміною цін.

Відновлення цін наступного тижня маловірогідне. Так, учасники Асоціації «М’ясної галузі» вважають, що у кінці травня кілограм свинини живою вагою коштуватиме 39-40 грн/кг. Понад дві третини закупівельників очікує стабілізації цін в межах цьоготижневого діапазону, окремі з них висловлюють очікування поступового відновлення з початку літа.

Нагадаємо, в Україні у квітні зросли ціни на овочі. За місяць вони подорожчали на 12,6%, а від початку року майже у 1,5 рази або 43,3%. Не так суттєво зросли ціни на м'ясопродукти (на 1,2%) та алкогольні напої (на 1,2%). Водночас ціни на яйці у квітні навпаки впали на 11,1%.

Джерело: agronews.ua