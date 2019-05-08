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    Економіка та фінанси

    В Україні у квітні ціни виросли на 1%. Найбільше подорожчали овочі - Держстат

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    Ціни на білокачанну капусту зросли на 43,9%, на цибулю &ndash; на 29,1%, на буряк &ndash; на 16,8%, на моркву &ndash; на 14,9% і на картоплю &ndash; на 5,7% - В Україні у квітні ціни виросли на 1%. Найбільше подорожчали овочі - Держстат
    Ціни на білокачанну капусту зросли на 43,9%, на цибулю – на 29,1%, на буряк – на 16,8%, на моркву – на 14,9% і на картоплю – на 5,7%

    За квітень овочі подорожчали на 12,6%, а від початку року майже у 1,5 рази або 43,3%

    В Україні у квітні ціни виросли на 1% у порівнянні з березнем 2019 року і на 8,8% у порівнянні з квітнем 2018 року. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України.

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    Найбільше зросли ціни на овочі. За місяць вони подорожчали на 12,6%, а від початку року майже у 1,5 рази або 43,3%. Не так суттєво зросли ціни на м'ясопродукти (на 1,2%) та алкогольні напої (на 1,2%). Водночас ціни на яйці у квітні навпаки впали на 11,1%.

    «На споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше (на 12,6%) подорожчали овочі, зокрема, білокачанна капуста – на 43,9%, цибуля – на 29,1%, буряк – на 16,8%, морква – на 14,9%, картопля – на 5,7%», — повідомляють у Держстаті.

    Ціни на непродовольчі товари зросли не так суттєво. Одяг подорожчав на 1,9%, житлово-комунальні послуги та побутова техніка — на 0,2%.

    Зазначимо, що місячна інфляція в Україні у березні складала 0,9%. Таким чином за місяць ціни пришвидшили своє зростання на 0,1 відсоткового пункти. Річна інфляція наразі складає 8,8%, що на 0,2 відсоткового пункти більше, ніж у березні.

    Зазначимо, що у лютому 2019 року ціни зросли на 0,5%. Тобто за місяць інфляція пришвидшилась майже вдвічі.

    У січні ціни в Україні зросли на 1%, а за підсумками 2018 року інфляція в Україні досягла 5-річного мінімуму — 9,8%.

    Раніше у Національному банку знизили облікову ставку до 17,5%. Там побачили уповільнення темпів інфляції.

    Облікова ставка — це один з основних індикаторів економіки. Вона являє собою відсоток, під який НБУ надає кредити банкам та, відповідно, нижче якого комерційні банки не можуть давати кошти клієнтам.

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