В Україні підтверджені запаси урану складають 270 тисяч тонн - Буткевич



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Видобуток урану за останні кілька років впав з 1200 тонн до 600 тонн в рік, хоча Україна потребує сьогодні близько 2500 тонн урану на рік - Буткевич

За розрахунковими оцінками вчених, запаси корисних копалин у нас - це приблизно $12-15 трлн - співзасновник компанії «Атомні енергетичні системи України»

В Україні ресурсна база уранових руд становить близько 560 тисяч тонн, а підтверджені запаси - 270 тисяч тонн. Про це йдеться у заяві співзасновника компанії «Атомні енергетичні системи України» (АЕСУ), співвласника мережі супермаркетів «АТБ» Геннадія Буткевича в ексклюзивному інтерв'ю виданню Цензор.НЕТ.

«Україна незчисленно багата, наші надра не освоєні і навіть не розвідані. За розрахунковими оцінками вчених, запаси корисних копалин у нас - це приблизно $12-15 трлн. Все це лежить у землі, як у сейфі, і щоб цим скористатися, необхідна інфраструктура і стратегія», - розповів Буткевич.

За його словами, АЕСУ також отримала можливість здобувати корисні копалини, необхідні для виробництва ядерного палива.

«Я вірю, що майбутнє України - це ядерна енергетика. Наша компанія придбала на аукціонах ліцензії на цілий ряд родовищ в Україні. Це цирконій, берилій, титан, уран, графіт... Ми хочемо забезпечити повний цикл видобування корисних копалин для ядерної енергетики», - наголосив Буткевич.

Також, співзасновник АЕСУ відзначив погіршення системи виробництва складових ядерного палива.

«Видобуток урану за останні кілька років впав з 1200 тонн до 600 тонн в рік. При тому, що потреби України сьогодні складають близько 2500 тонн урану на рік. Падіння виробництва триває залежність від імпорту зростає. Потрібно залучати великі інвестиції для видобутку, а державне підприємство це зробити не може», - заявив Буткевич.

Нагадаємо, в 2017 АЕСУ отримала ліцензії на розробку чотирьох уранових родовищ на території України. У планах компанії побудувати промисловий комплекс по видобутку і переробці уранових руд. Очікуваний обсяг видобутку - 150-200 тонн урану на рік.