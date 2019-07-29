Росія блокує використання української ГТС третіми країнами, - Коболєв



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Голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв

Андрій Коболєв: Якщо не буде масштабних обсягів транспортування російського газу, то, я думаю, за каденції Путіна навряд чи якесь альтернативне існування української ГТС буде можливим

За президентство Володимира Путіна альтернативне існування Газотранспортної системи навряд чи буде можливим, тому що Росія блокує використання української ГТС третіми країнами . Про це розповів голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв в ефірі каналу Krym, передає УНН.

«Якщо не буде масштабних обсягів транспортування російського газу, то, я думаю, за каденції пана Путіна навряд чи якесь альтернативне існування української ГТС буде можливим. Росія банально блокує використання нашої ГТС третіми країнами. Наприклад, раніше країни Середньої Азії так само через Росію, через Україну постачали газ в Європу», - сказав Коболєв.

Він зазначив, що наразі все це є заблокованим.

«Все це робиться, на моє глибоке переконання,… потакання Європейського Союзу за небажання їх антимонопольних органів коректно розслідувати діяльність «Газпрому» і за небажання займати жорстку позицію щодо Росії як постачальника газу. А у них на це є всі можливості», - зазначив голова правління «Нафтогазу».

Як повідомлялось, Україна розглядає можливість поставок газу з південного напрямку.