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    Економіка та фінанси

    В Україні побудували перший повністю автоматизований метрологічний центр (відео)

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    <p>Метрологічний центр Регіональної газової компанії</p> - В Україні побудували перший повністю автоматизований метрологічний центр (відео)

    Метрологічний центр Регіональної газової компанії

    Технології автоматизованого метрологічного центру дозволяють скоротити час повірки лічильників

    В липні 2020 року у Харкові розпочав свою роботу перший в Україні Метрологічний центр Регіональної газової компанії.

    Потужності Центру  дозволяють проводити комплексний сервіс 200 тис побутових лічильників газу в рік – а це чверть від потреби всієї країни.

    Інноваційні технології РГК Метрологічного центру дозволяють значно скоротити час повірки лічильників в десятки разів: за 3 хвилини тут повіряють 60 побутових лічильників, тоді як раніше на повірку такої партії лічильників витрачалось майже 2,5 години

    Наразі це єдине у Східній Європі метрологічне підприємство, що працює як Smart Factory: автоматизоване обладнання кращих світових виробників забезпечує  виконання повного технологічного  циклу повірки лічильника в повністю автоматизованому режимі, без участі людині

    Регіональна газова компанія планує побудувати 5 таких центрів в Україні – це дозволить щорічно повіряти до 1 млн. побутових лічильників.

    Нагадаємо,з 1 липня відбудеться друга фаза підвищення тарифів за розподіл газу. Вартість доставки палива в платіжках в середньому зросте на 9,4%.

    газ технології Україна РГК
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