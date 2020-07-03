В Україні побудували перший повністю автоматизований метрологічний центр (відео)



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Метрологічний центр Регіональної газової компанії

Технології автоматизованого метрологічного центру дозволяють скоротити час повірки лічильників

В липні 2020 року у Харкові розпочав свою роботу перший в Україні Метрологічний центр Регіональної газової компанії.

Потужності Центру дозволяють проводити комплексний сервіс 200 тис побутових лічильників газу в рік – а це чверть від потреби всієї країни.

Інноваційні технології РГК Метрологічного центру дозволяють значно скоротити час повірки лічильників в десятки разів: за 3 хвилини тут повіряють 60 побутових лічильників, тоді як раніше на повірку такої партії лічильників витрачалось майже 2,5 години

Наразі це єдине у Східній Європі метрологічне підприємство, що працює як Smart Factory: автоматизоване обладнання кращих світових виробників забезпечує виконання повного технологічного циклу повірки лічильника в повністю автоматизованому режимі, без участі людині

Регіональна газова компанія планує побудувати 5 таких центрів в Україні – це дозволить щорічно повіряти до 1 млн. побутових лічильників.

Нагадаємо,з 1 липня відбудеться друга фаза підвищення тарифів за розподіл газу. Вартість доставки палива в платіжках в середньому зросте на 9,4%.