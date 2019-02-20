В Україні продали заарештовані акції «Газпрому»



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Акції «Газтранзиту» продано на 2% вище за їх стартову ціну

Примусово виставлені на продаж акції «Газтранзиту» продані за 41,025 млн грн

Венчурний фонд «Голдмен» купив 40,2% акцій компанії «Газтранзит», що раніше належали російському «Газпрому», за 41 мільйон гривень.

Про це у вівторок повідомляє «Інтерфакс-Україна»

Згідно з даними торгів на фондовій біржі ПФТС, примусово виставлені на продаж акції «Газтранзиту» в кінці січня продані за 41,025 млн грн, що на 2% вище за їх стартову ціну.

Кінцевим бенефіціаром «Голдмен» вказано Андрій Нестеренко, а керуючим партнером фонду є ТОВ «Група компаній Інвестиційні партнери» народного депутата Андрія Журжія.

До слова, Київ виставить на продаж більше як 200 об’єктів комунального майна.