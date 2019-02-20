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    Економіка та фінанси

    В Україні продали заарештовані акції «Газпрому»

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    <p>Акції&nbsp;&laquo;Газтранзиту&raquo; продано на 2% вище за їх стартову ціну</p> - В Україні продали заарештовані акції «Газпрому»

    Акції «Газтранзиту» продано на 2% вище за їх стартову ціну

    Примусово виставлені на продаж акції «Газтранзиту» продані за 41,025 млн грн

    Венчурний фонд «Голдмен» купив 40,2% акцій компанії «Газтранзит», що раніше належали російському «Газпрому», за 41 мільйон гривень.

    Про це у вівторок повідомляє «Інтерфакс-Україна»

    Згідно з даними торгів на фондовій біржі ПФТС, примусово виставлені на продаж акції «Газтранзиту» в кінці січня продані за 41,025 млн грн, що на 2% вище за їх стартову ціну.

    Кінцевим бенефіціаром «Голдмен» вказано Андрій Нестеренко, а керуючим партнером фонду є ТОВ «Група компаній Інвестиційні партнери» народного депутата Андрія Журжія.

    До слова, Київ виставить на продаж більше як 200 об’єктів комунального майна.

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