В Україні скорочується рівень офіційного безробіття



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Кількість безробітних у квітні скоротилася ще на 30 тисяч

У квітні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 311,4 тисяч безробітних.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Це на 29,3 тисяч менше, ніж у березні 2019 року (340,7 тисяч).

За даними статистичного відомства, кількість вакансій склала 90,8 тисяч (у березні 100 тисяч), а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 3,0 (у березні - 3,0).

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

За даними Держстату, рівень безробіття в Україні в 2018 році знизився до 8,8% з 9,9%, зареєстрованих за підсумками 2017 року, і становив 1,578 млн осіб.

До слова, МВФ прогнозує зростання економіки України. МВФ також прогнозує уповільнення інфляції в Україні до 8,0% в 2019 році і до 5,9% в 2020 році. Фонд очікує дефіцит поточного рахунку України на рівні 2,5% ВВП в 2019 році і 2,4% в 2020 році. МВФ прогнозує зниження рівня безробіття в Україні до 8,5% у 2019 році до 8,1% 2020 році