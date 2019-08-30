В Україні з 1 вересня знизиться тариф на електроенергію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тариф всіх непобутових споживачів буде знижено майже на 20 коп

Сьогодні НКРЕКП понизили тарифи «Укренерго» майже на 20 коп., новий тариф складе 11,6 коп за кВт-год.

Оскільки тариф «Укренерго» є у тарифі кожного споживача, то це означає, що тариф всіх непобутових споживачів буде знижено майже на 20 коп.

Про це повідомив представник президента України Володимира Зеленського у Кабінеті Міністрів України Андрій Герус.

«Трохи поясню суть останніх змін. По факту відбувався пошук, хто буде фінансувати «зелені» тарифи відповідних «зелених» виробників, а це вже майже 30 млрд грн у рік. Раніше ці «зелені» тарифи через тариф «Укренерго» було покладені на непобутового споживача. Тепер, внаслідок Постанови Уряду та Постанови НКРЕКП, частина «зелених» тарифів буде оплачуватися непобутовими споживачами, а більша частина - Енергоатомом та Укргідроенерго», - розповів він.

Герус зазначив, що ніякі підприємства-споживачі не отримали ніяких пільг, хоча такий варіант також розглядався.

«Але Офіс президента виступив проти такого рішення і нам вдалося переконати прийняти рішення, яке матиме однаковий ефект для всіх непобутових споживачів, як для сусідньої школи та лікарні, так і для крупного металургійного заводу», - заявив політик.

Він визнав, що неринково дешевої електроенергії непобутові споживачі також не отримали.

«Варто пам’ятати, що зараз тарифи на е/е для підприємств та бюджетних установ у 2-3 рази більші, аніж для населення (2,5-3 грн проти 1,08 грн). За минулий рік непобутові споживачі сплатили понад 50 млрд грн спеціальних субсидій (понад свій ринковий тариф), за рахунок яких фінансувалися нижчі тарифи на е/е для населення. Але економіка не може витримувати нескінченне зростання тарифів. На днях почув історію, як власник метизного заводу у Хмельницькій обл (працює на експорт) прийняв рішення частково перенести виробництво у Чехія, і ціна е/е була однією із основних причин цього», - розповів Герус.

Сьогоднішнє рішення НКРЕКП буде опубліковане в Урядовому Кур’єрі завтра. Таким чином непобутові споживачі отримають зниження тарифів на 20 коп/кВт-год вже з неділі, 1 вересня.