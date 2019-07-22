В Україні запаси газу у підземних сховищах перевищили 15 млрд кубометрів – Нафтогаз



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«До кінця сезону закачки залишилось 86 днів», - поінформував голова правління «Нафтогазу»

Коболєв зазначив, що залишилось додати 5 млрд. кубометрів

В Україні станом на ранок 21 липня запаси газу в підземних сховищах досягли 15,018 млрд кубометрів. Про це 21 липня повідомив у Facebook голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Коболєв зазначив, що залишилось додати 5 млрд. кубометрів.

«До кінця сезону закачки залишилось 86 днів», - поінформував голова правління «Нафтогазу».

Коболєв сказав що транзит газу залишається на рівні в 303,8 мільйонів кубометрів на добу, що пов'язано із зупинкою російським «Газпромом» на ремонт двох ниток «Північного потоку», після якої обсяги транзиту зросли на 25%.

Нагадаємо, Україна з 4 квітня по 6 липня збільшила запаси природного газу у підземних сховищах на 59,8% (на 5,22 мільярдів кубометрів) - до 13,9 мільярдів кубометрів.

У квітні Україна почала закачування газ до наступної зими.

Після завершення опалювального сезону наша країна збільшила запаси природного газу в своїх підземних сховищах на 304,44 млн кубометрів.