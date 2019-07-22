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    Економіка та фінанси

    В Україні запаси газу у підземних сховищах перевищили 15 млрд кубометрів – Нафтогаз

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    <span>&laquo;До кінця сезону закачки залишилось 86 днів&raquo;, - поінформував голова правління &laquo;Нафтогазу&raquo;</span> - В Україні запаси газу у підземних сховищах перевищили 15 млрд кубометрів – Нафтогаз
    «До кінця сезону закачки залишилось 86 днів», - поінформував голова правління «Нафтогазу»

    Коболєв зазначив, що залишилось додати 5 млрд. кубометрів

    В Україні станом на ранок 21 липня запаси газу в підземних сховищах досягли 15,018 млрд кубометрів. Про це 21 липня повідомив у Facebook голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

    Коболєв зазначив, що залишилось додати 5 млрд. кубометрів.

    «До кінця сезону закачки залишилось 86 днів», - поінформував голова правління «Нафтогазу».

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    Коболєв сказав що транзит газу залишається на рівні в 303,8 мільйонів кубометрів на добу, що пов'язано із зупинкою російським «Газпромом» на ремонт двох ниток «Північного потоку», після якої обсяги транзиту зросли на 25%.

    Нагадаємо, Україна з 4 квітня по 6 липня збільшила запаси природного газу у підземних сховищах на 59,8% (на 5,22 мільярдів кубометрів) - до 13,9 мільярдів кубометрів.

    У квітні Україна почала закачування газ до наступної зими.

    Після завершення опалювального сезону наша країна збільшила запаси природного газу в своїх підземних сховищах на 304,44 млн кубометрів.

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