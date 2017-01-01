В Україні зросли ціни на бензин і дизпаливо

Середня ціна в роздробі зросла до 20 коп. за літр, а в мережах заправок - до 60 коп.

В Україні ціни на бензин і дизельне паливо зросли до 60 коп. за один літр станом на понеділок, 27 листопада. Про це пише Enkorr, посилаючись на дані консалтингової групи "А-95". Зокрема, середня вартість бензинів марок А-92 і А-95 зросла на 3 коп./л – до 26,95 грн/л і до 27,68 грн/л відповідно. Ціна бензину А-95+ зросла на 5 коп./л



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Фото з відкритих джерел

Середня ціна в роздробі зросла до 20 коп. за літр, а в мережах заправок - до 60 коп.

В Україні ціни на бензин і дизельне паливо зросли до 60 коп. за один літр станом на понеділок, 27 листопада. Про це пише Enkorr, посилаючись на дані консалтингової групи "А-95".

Зокрема, середня вартість бензинів марок А-92 і А-95 зросла на 3 коп./л – до 26,95 грн/л і до 27,68 грн/л відповідно. Ціна бензину А-95+ зросла на 5 коп./л – до 28,81 грн/л.

Вартість дизпалива станом на 27 листопада становила 25,45 грн/л (+2 коп./л).

У консалтинговій групі "А-95" зазначили, що на станціях мережі SOCAR всі види палива подорожчали на 50 коп./л: А-92 – до 28,99 грн/л, А-95 – до 29,99 грн/л, А-95+ – до 30,99 грн/л, ДП– 27,49 грн/л.

На 50 коп./л усі види палива подорожчали в мережі Luxwen: А-92 – до 26,99 грн/л, А-95 – до 27,99 грн/л, ДТ – до 25,99 грн/л.

Такі мережі, як UPG, "Паралель", "БРСМ-Нафта", KLO, Glusco, "Нефтек" і "Катрал", підвищили ціни на 0,03-0,60 грн/л.

За даними моніторингу цін, здійсненого спеціалістами, на цінові котирування бензину і дизпалива в Україні вплинули зростання цін на нафтопродукти в Європі та ослаблення курсу гривні до іноземних валют.

Джерело: 112 Україна