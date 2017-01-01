«Чорна п’ятниця» на АЗС: ціни на бензин сягнули рекордного максимуму
- 24 Листопада, 12:23
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Розсилка
Ціни на бензин зросли до 30 грн/л
З 23 на 24 листопада роздрібні ціни на бензини і дизпаливо у великих мережах автозаправних станціях, таких як WOG і ОККО, виросли на 50 коп./л. Про це enkorr повідомили в «Консалтинговій групі А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.
Зокрема, ціна бензину А-92 в цих мережах підвищилася до 28,99 грн/л, А-95 - до 29,99 грн/л, А-95+ - до 30,99 грн/л, ДТ - до 27, 49 грн/л.
Вартість палива в цих мережах досягла історичного максимуму, останній раз до 30 грн/л ціни доходили в лютому 2015 року, в період різкої девальвації гривні.
Крім ОККО і WOG за минулу добу на 10 коп./л ціни підняв Marshal. Решта операторів ціни поки не змінювали.
Нагадаємо, дизельне паливо і бензини почали дорожчати з 8 вересня. Тоді ціни зросли в середньому на 10 коп./л. Всього з 7 вересня по 24 листопада середня вартість бензину марки А-92 зросла на 3,04 грн/л, А-95 - на 3,02 грн/л, А-95+ - на 3 грн/л, а ДП додало 3,46 грн/л.
На заправках верхнього і нижнього цінового сегмента за цей період паливо подорожчало в середньому на 2,5-3 грн/л. На зростання цін вплинуло підвищення котирувань палива та одночасне ослаблення гривні до євро і долара.
Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС 23/24 листопада 2017 р., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
24 ноя
|
+/-*
|
24 ноя
|
+/-*
|
24 ноя
|
+/-*
|
24 ноя
|
+/-*
|
AMIC
|
27,48
|
0,00
|
28,47
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
Shell
|
27,97
|
0,00
|
28,97
|
0,00
|
31,27
|
0,00
|
26,41
|
0,00
|
SOCAR
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
25,90
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
UPG
|
26,10
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
29,70
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
WOG
|
28,99
|
0,50
|
29,99
|
0,50
|
30,99
|
0,50
|
27,49
|
0,50
|
Автотранс
|
25,98
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
24,98
|
0,00
|
Параллель
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Авиас
|
25,95
|
0,00
|
26,45
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,57
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
23,83
|
0,00
|
KLO
|
26,29
|
0,00
|
26,89
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
Marshal
|
25,65
|
0,10
|
26,25
|
0,10
|
x
|
x
|
24,00
|
0,10
|
Восток
|
26,65
|
0,00
|
27,85
|
0,00
|
28,85
|
0,00
|
25,75
|
0,00
|
Надежда
|
25,99
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Овис
|
25,26
|
0,00
|
25,74
|
0,00
|
29,46
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
ОККО
|
28,99
|
0,50
|
29,99
|
0,50
|
30,99
|
0,50
|
27,49
|
0,50
|
Маркет
|
25,96
|
0,00
|
26,26
|
0,00
|
x
|
x
|
23,96
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
25,68
|
0,00
|
26,22
|
0,00
|
27,06
|
0,00
|
24,06
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,00
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
ZOG
|
26,39
|
0,00
|
26,89
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
24,89
|
0,00
|
Нефтек
|
26,99
|
0,00
|
28,49
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
25,99
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
26,92
|
0,12
|
27,65
|
0,12
|
28,76
|
0,12
|
25,43
|
0,12