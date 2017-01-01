«Чорна п’ятниця» на АЗС: ціни на бензин сягнули рекордного максимуму

Ціни на бензин зросли до 30 грн/л

З 23 на 24 листопада роздрібні ціни на бензини і дизпаливо у великих мережах автозаправних станціях, таких як WOG і ОККО, виросли на 50 коп./л. Про це enkorr повідомили в «Консалтинговій групі А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку. Зокрема, ціна бензину А-92 в цих мережах підвищилася до 28,99 грн/л, А-95 - до 29,99



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Ціни на бензин зросли до 30 грн/л

З 23 на 24 листопада роздрібні ціни на бензини і дизпаливо у великих мережах автозаправних станціях, таких як WOG і ОККО, виросли на 50 коп./л. Про це enkorr повідомили в «Консалтинговій групі А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

Зокрема, ціна бензину А-92 в цих мережах підвищилася до 28,99 грн/л, А-95 - до 29,99 грн/л, А-95+ - до 30,99 грн/л, ДТ - до 27, 49 грн/л.

Вартість палива в цих мережах досягла історичного максимуму, останній раз до 30 грн/л ціни доходили в лютому 2015 року, в період різкої девальвації гривні.

Крім ОККО і WOG за минулу добу на 10 коп./л ціни підняв Marshal. Решта операторів ціни поки не змінювали.

Нагадаємо, дизельне паливо і бензини почали дорожчати з 8 вересня. Тоді ціни зросли в середньому на 10 коп./л. Всього з 7 вересня по 24 листопада середня вартість бензину марки А-92 зросла на 3,04 грн/л, А-95 - на 3,02 грн/л, А-95+ - на 3 грн/л, а ДП додало 3,46 грн/л.

На заправках верхнього і нижнього цінового сегмента за цей період паливо подорожчало в середньому на 2,5-3 грн/л. На зростання цін вплинуло підвищення котирувань палива та одночасне ослаблення гривні до євро і долара.

Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС 23/24 листопада 2017 р., грн/л: