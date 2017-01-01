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    «Чорна п’ятниця» на АЗС: ціни на бензин сягнули рекордного максимуму

    Ціни на бензин зросли до 30 грн/л
    З 23 на 24 листопада роздрібні ціни на бензини і дизпаливо у великих мережах автозаправних станціях, таких як WOG і ОККО, виросли на 50 коп./л. Про це enkorr повідомили в «Консалтинговій групі А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку. Зокрема, ціна бензину А-92 в цих мережах підвищилася до 28,99 грн/л, А-95 - до 29,99
    • 24 Листопада, 12:23
    • Розсилка

    Ціни на бензин зросли до 30 грн/л

    З 23 на 24 листопада роздрібні ціни на бензини і дизпаливо у великих мережах автозаправних станціях, таких як WOG і ОККО, виросли на 50 коп./л. Про це enkorr повідомили в «Консалтинговій групі А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

    Зокрема, ціна бензину А-92 в цих мережах підвищилася до 28,99 грн/л, А-95 - до 29,99 грн/л, А-95+ - до 30,99 грн/л, ДТ - до 27, 49 грн/л.

    Вартість палива в цих мережах досягла історичного максимуму, останній раз до 30 грн/л ціни доходили в лютому 2015 року, в період різкої девальвації гривні.

    Крім ОККО і WOG за минулу добу на 10 коп./л ціни підняв Marshal. Решта операторів ціни поки не змінювали.

    Нагадаємо, дизельне паливо і бензини почали дорожчати з 8 вересня. Тоді ціни зросли в середньому на 10 коп./л. Всього з 7 вересня по 24 листопада середня вартість бензину марки А-92 зросла на 3,04 грн/л, А-95 - на 3,02 грн/л, А-95+ - на 3 грн/л, а ДП додало 3,46 грн/л.

    На заправках верхнього і нижнього цінового сегмента за цей період паливо подорожчало в середньому на 2,5-3 грн/л. На зростання цін вплинуло підвищення котирувань палива та одночасне ослаблення гривні до євро і долара.

    Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС 23/24 листопада 2017 р., грн/л:

    Компания

    А-92, грн/л

    А-95, грн/л

    А-95+, грн/л

    ДТ, грн/л

    24 ноя

    +/-*

    24 ноя

    +/-*

    24 ноя

    +/-*

    24 ноя

    +/-*

    AMIC

    27,48

    0,00

    28,47

    0,00

    29,45

    0,00

    25,95

    0,00

    Shell

    27,97

    0,00

    28,97

    0,00

    31,27

    0,00

    26,41

    0,00

    SOCAR

    28,49

    0,00

    29,49

    0,00

    30,49

    0,00

    26,99

    0,00

    SUN OIL

    25,90

    0,00

    26,90

    0,00

    27,90

    0,00

    24,40

    0,00

    UPG

    26,10

    0,00

    26,90

    0,00

    29,70

    0,00

    24,50

    0,00

    WOG

    28,99

    0,50

    29,99

    0,50

    30,99

    0,50

    27,49

    0,50

    Автотранс

    25,98

    0,00

    26,49

    0,00

    27,99

    0,00

    24,98

    0,00

    Параллель

    27,49

    0,00

    28,49

    0,00

    29,29

    0,00

    25,99

    0,00

    Авиас

    25,95

    0,00

    26,45

    0,00

    26,95

    0,00

    24,50

    0,00

    БРСМ-Нафта

    25,57

    0,00

    25,99

    0,00

    26,90

    0,00

    23,83

    0,00

    KLO

    26,29

    0,00

    26,89

    0,00

    29,29

    0,00

    25,89

    0,00

    Marshal

    25,65

    0,10

    26,25

    0,10

    x

    x

    24,00

    0,10

    Восток

    26,65

    0,00

    27,85

    0,00

    28,85

    0,00

    25,75

    0,00

    Надежда

    25,99

    0,00

    26,48

    0,00

    26,98

    0,00

    24,99

    0,00

    Овис

    25,26

    0,00

    25,74

    0,00

    29,46

    0,00

    23,94

    0,00

    ОККО

    28,99

    0,50

    29,99

    0,50

    30,99

    0,50

    27,49

    0,50

    Маркет

    25,96

    0,00

    26,26

    0,00

    x

    x

    23,96

    0,00

    Татнефть-АЗС-Украина

    25,68

    0,00

    26,22

    0,00

    27,06

    0,00

    24,06

    0,00

    Укрнафта

    26,00

    0,00

    26,50

    0,00

    27,00

    0,00

    24,50

    0,00

    ZOG

    26,39

    0,00

    26,89

    0,00

    27,39

    0,00

    24,89

    0,00

    Нефтек

    26,99

    0,00

    28,49

    0,50

    29,49

    0,50

    25,99

    0,00

    Средняя цена в Украине:

    26,92

    0,12

    27,65

    0,12

    28,76

    0,12

    25,43

    0,12

     

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