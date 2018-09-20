В Україні зросте тариф на стаціонарний телефон



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З листопада поточного року на 17% зросте тариф для населення у місті, а в селах - на 18,8%

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердила двоетапне підвищення на фіксований телефонний зв'язок.

Про це йдеться в рішенні регулятора.

«Комісія прийняла рішення про затвердження граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги та визнання таким, що втратив чинність рішення НКРЗІ від 28 листопада 2017 року № 606", - йдеться в повідомленні.

У коментарі «Уніан» директор департаменту корпоративних комунікацій «Укртелекому» Михайло Шуранов зазначив, що зараз пропозиція за тарифами передано на остаточне затвердження в Міністерство юстиції.

«Після затвердження та публікації тарифи вступлять в силу», - повідомив він. За словами Шуранова, останній раз граничні тарифи змінювалися восени 2017 року.

«Вони базувалися на собівартості послуг четвертого кварталу 2016 року. Враховуючи зміни витрат на утримання та обслуговування мереж в 2017-2018 роках, зокрема, значного зростання розміру мінімальної зарплати, цін на енергоносії, компанія змушена була звернутися до НКРЗІ з проханням про перегляд граничних тарифів на фіксовану телефонію», - повідомив директор департаменту.

За його словами, згідно з проведеними економічними розрахунками за підсумками першого кварталу 2018 року, існуючий розмір граничних тарифів на фіксовану телефонію нижче собівартості надання послуги і в містах, і особливо в селах.

«Сьогодні обслуговування однієї телефонної лінії в середньому обходиться компанії в 48,3 гривні в містах і райцентрах (при чинних граничних тарифах НКРЗІ в 43,8 гривні) і 69,6 гривні у селах та смт (діючий тариф - 39,68 гривні). Разом з тим, компанія витрачає чимало ресурсів на поточне обслуговування і відновлення вирізаних телефонних ліній", - сказав він.

«Така ситуація завдає «Укртелекому» регулярні збитки від надання ключовий послуги компанії. Тому «Укртелеком» звернувся до НКРЗІ, як регулятор на ринку зв'язку, з проханням переглянути граничні тарифи, надавши всі необхідні розрахунки для обгрунтування. Запропоновані зміни в граничні тарифи були узгоджені НКРЗІ», - пояснив Шуранов.

Зміни передбачають два етапи: з листопада поточного року на 17% зросте тариф для населення у місті (від 3-7 гривень), а в селах - на 18,8% (3-7 гривень).

З 2019 року - для населення і юросіб в містах підвищення становитиме 9% (від 2 - до 5 гривень), для сільських юросіб - 12% (3-6 гривень), для бюджетних установ - 14,7% (3-7 гривень), для сільського населення тариф підвищиться на 18,7% (4-9 гривень в залежності від типу підключення (окрема лінія, спарена, з погодинною або без погодинної тарифікації тощо).

До слова, з 10 вересня тарифи «Укрпошти» на доставку листів зросли на 40%.