В Україну повернулися монополії та корупція в небачених розмірах, – ексглава СБУ

Нардеп Валентин Наливайченко звинуватив міністра економіки Ігоря Петрашка у непрофесіоналізмі

Через непрофесіоналізм міністра економіки Ігоря Петрашка в Україну повертаються монополії і посилюється корупція. Про це заявив народний депутат з фракції «Батьківщина» Валентин Наливайченко в ефірі передачі «Час Голованова» на телеканалі Україна 24.

«Через нефаховість і, якщо хочете, навіть бездієвість цього міністра і міністерства на ринку в Україні, в економіці не тільки криза, але й повернулися монополії, повернулася корупція, повернулися абсолютно непрозорі рішення», – сказав Наливайченко.

Зокрема, депутат згадав про ситуацію на ринку тютюнових виробів, де за лобіювання міністра економіки Петрашка повернувся монополіст – для компанії «Тедіс» створили особливі умови. За його словами, бездіяльність міністерства призвела також до проблем в аграрній галузі, де через невиконання контрактів з постачання кукурудзи закордон, Україна може втратити сотні мільйонів доларів.

«Через те, що Міністерство економіки, замість того, щоб створити сприятливі умови для наших аграріїв, все-таки продати врожай, продати його за вигідними цінами, вчасно, що він не пропав, зараз погіршуються природні умови, не робило нічого», – розповів Наливайченко.

Окрім того, за словами депутата жодної підтримки від міністерства не отримав малий та середній бізнес, який зазнав серйозних втрат через карантинні обмеження.

«За більше ніж 8 місяців діяльності цього міністра Петрашка і його міністерства під час коронакризи і пандемії жодного, повторююсь, жодного рішення на спрощення бізнес-діяльності малим підприємцям, малому підприємництву, малим українським підприємствам, сімейним особливо, так і не сформулювало це міністерство», – сказав Наливайченко.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що бездіяльність міністра економіки Ігоря Петрашка вбиває економіку країни, і він має подати у відставку.

Водночас народний депутат Сергій Магера зазначив, що попри те, що бізнес в країні зазнає колосальних збитків через карантин, міністерство економіки не пропонує жодних рішень для його підтримки.