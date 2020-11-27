Ірландія планує послабити карантин

Рівень захворюваності Covid-19 в Ірландії за 14 днів різко впав до 103,9 на 100 тисяч осіб з більш ніж 300 в минулому місяці

Влада планує відкрити ресторани та паби з 7 грудня

Уряд Ірландії сьогодні може схвалити рішення про послаблення карантину в країні. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, заступник прем'єр-міністра Лео Варадкар заявив в середу, що роздрібні торговці, які наразі обмежені послугами «натисни та забери», відкриються першими після зняття обмежень.

Крім того, міністри напередодні пізно ввечері зустрілися, щоб доопрацювати пропозиції, які будуть внесені на засідання уряду сьогодні.

Зазначається, що рівень захворюваності Covid-19 в Ірландії за 14 днів різко впав до 103,9 на 100 тисяч осіб з більш ніж 300 в минулому місяці. Однак за останні два тижні спад сповільнився, і рівень поширення хвороби не впав до тієї позначки, яку чиновники охорони здоров'я мають намір підтримувати на низькому рівні.

Нагадаємо, що з 27 листопада Північна Ірландія ввела жорсткий карантин.

Уряд Шотландії прийняв рішення посилити карантин в країні. Так, влада вводить четвертий, найбільш суворий рівень карантинних обмежень, у 11 муніципальних районах.

До слова, Румунія вводить комендантську годину через коронавірус.

Також, у столиці Румунії знову вводять жорсткий карантин.

Крім того, Ірландія повертається до локдауну.

Раніше Главком повідомляв, що жорсткий локдаун вводять в Уельсі. Обмеження триватимуть 17 днів.

Водночас, Сербія посилює карантин через Covid-19.