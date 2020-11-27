Українська співачка прокоментувала допомогу бізнесу ініційовану Зеленським

За словами співачки, через пандемію коронавірусу фактично всі концерти і масові заходи були скасовані

8 тисяч гривень ─ це дуже смішно ─ Оля Полякова

Українська співачка Оля Полякова вважає «дуже смішними грошима» допомогу у розмірі 8 тис. гривень, що пообіцяв підприємцям президент Володимир Зеленський. Про це вона сказала в ефірі політичного ток-шоу «Право на владу» у четвер, 26 листопада.

За словами співачки, через пандемію коронавірусу фактично всі концерти і масові заходи були скасовані.

«Це дуже смішні гроші, тому що ми весь цей час утримуємо своїх людей. Тобто, ми не отримуємо гроші нізвідки. Просто, щоб люди (музиканти, гримери, освітлювачі і т.д — ред.) не пішли в інші професії, щоб просто не розорилися мої організатори, у нас немає такого доходу», — сказала Полякова.

Співачка стверджує, що у неї нема концертів вже пів року, тому вісім тисяч гривень від держави артистів не врятують.

24 листопада президент Володимир Зеленський анонсував допомогу підприємцям в умовах карантинних обмежень. Зокрема йдеться про одноразову матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.