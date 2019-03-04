В Україну тимчасово заборонили ввозити польську яловичину
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У Польщі виявлені випадки зараження тварин коров'ячим сказом
В Україну тимчасово заборонено ввезення великої рогатої худоби (продукції та сировини з неї) з Республіки Польща через виявлення в країні випадків зараження тварин коров'ячим сказом. Про це повідомили у прес-центрі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповідь на інформаційний запит УНН.
«У зв’язку з виявленим ГЕ ВРХ (губчастоподібна енцифалопатія великої рогатої худоби – ред.) в Республіці Польща згідно з офіційним повідомленням Всесвітньої організації з охорони здоров'я тварин, Головним державним ветеринарним інспектором України було введено заборону від 15.02.2019 № 602-113-18/2481, відповідно до якої тимчасово заборонено ввезення з Республіки Польща в Україну великої рогатої худоби, продукції та сировини з неї», - йдеться у повідомленні.
До слова, у Держпродспоживслужбі заявили, що в Україні не реєструвалось випадків захворювання тварин коров’ячим сказом.Нагадаємо, на початку лютого 2019 року у Польщі виявили випадки зараження коров'ячим сказом