В Україну тимчасово заборонили ввозити польську яловичину



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Зараження тварин сказом виявили у Польщі на початку лютого 2019 року

У Польщі виявлені випадки зараження тварин коров'ячим сказом

В Україну тимчасово заборонено ввезення великої рогатої худоби (продукції та сировини з неї) з Республіки Польща через виявлення в країні випадків зараження тварин коров'ячим сказом. Про це повідомили у прес-центрі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповідь на інформаційний запит УНН.

«У зв’язку з виявленим ГЕ ВРХ (губчастоподібна енцифалопатія великої рогатої худоби – ред.) в Республіці Польща згідно з офіційним повідомленням Всесвітньої організації з охорони здоров'я тварин, Головним державним ветеринарним інспектором України було введено заборону від 15.02.2019 № 602-113-18/2481, відповідно до якої тимчасово заборонено ввезення з Республіки Польща в Україну великої рогатої худоби, продукції та сировини з неї», - йдеться у повідомленні.

До слова, у Держпродспоживслужбі заявили, що в Україні не реєструвалось випадків захворювання тварин коров’ячим сказом.

Нагадаємо, на початку лютого 2019 року у Польщі виявили випадки зараження коров'ячим сказом