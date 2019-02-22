В «Укрзалізниці» розповіли про подорожчання квитків



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Вартість квитків на поїзди зросте двічі

Вартість квитків на поїзди зросте двічі, але на скільки, точно поки не говорять. Фінплан компанії враховує подорожчання на 24%.

Про це повідомив директор з економіки і фінансів Укрзалізниці Андрій Рязанцев.

«У цьому році ми у фінансовому плані передбачаємо двоетапне підвищення вартості перевезень», - заявив Рязанцев.

За його словами, пасажирські перевезення Укрзалізниця повністю субсидує з вантажних, покриваючи великі збитки. Зокрема, у минулому році збитки компанії від пасажирських перевезень склали 10 мільярдів гривень.

«На жаль, дебет з кредитом перестає сходитися. Вартість палива, електроенергії систематично зростає. І ми змушені так само коригувати ціну на квитки, оскільки не отримуємо не тільки підтримки з державного бюджету, а й відшкодування за перевезення пільгових категорій громадян від місцевих органів самоврядування, що дає нам ще мінус 800 мільйонів гривень на рік. Відповідно, нічого не може існувати даром. Або це хтось буде оплачувати, так, як це було відбудовано на початку в законодавстві, у бюджеті різних рівнів, або ми муситимемо піднімати (тарифи. - ред.) для того, щоб утримувати і балансувати Укрзалізницю на ключовому результаті», - заявив Рязанцев.

Разом з тим він зазначив, що поки не може оголошувати, на скільки зростуть тарифи, оскільки для цього потрібно бачити «співвідношення збитків до обсягу виручки за останні декілька місяців».

Джерело: Укрінформ