Валютні депозити в Україні подешевшали



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Депозити у гривнях на строк від 1 до 3 місяців подорожчали до 11,1% річних

За підсумками тижня з 26 листопада по 2 грудня середні ставки за банківськими вкладами для гривні виросли, вклади в доларах та євро знизили прибутковість.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм, проведений Liga.net.

Гривневі ставки максимально виросли для вкладів періодом до місяця (на 0,1 п.п. до 10,5%). Синхронно, на 0,05 п.п., зросла прибутковість заощаджень на терміни від 3 до 6 місяців (13,26%), від 6 до 12 місяців (14,12%) і понад 12 місяців (13,64%).

Депозити на строк від 1 до 3 місяців подорожчали на 0,03 п.п. до 11,1% річних. Безстрокові заощадження як і раніше пропонують 7,88% річних.

Серед доларових депозитів зросли в ціні вклади строком понад рік (на 0,01 п.п. до 2,96% річних). Безстрокові заощадження не змінилися в ціні - 0,96% річних.

Депозити періодом від 1 місяця до 3 як і раніше пропонують 1,23% річних, а від 3 до 6 місяців - 2,23% річних. Прибутковість вкладів на період від півроку становить 2,75% річних. Впали в ціні депозити терміном до місяця, на 0,18 п.п., їх прибутковість становить 1,41% річних.

Середні процентні ставки для вкладів в євро залишилися без змін для періодів від 1 місяця до 3 (1,1%) і від 3 місяців до 6 (1,61%). Безстрокові заощадження також не зазнали змін і пропонують 0,6% річних.

Синхронно знизили прибутковість депозити на термін від півроку до року і понад рік (на 0,01 п.п. до 1,96% і до 2,11% річних відповідно).



