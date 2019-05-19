Віце-прем’єр: українцям не варто чекати зниження ціни на газ



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Зубко закликав українців сконцентруватися на енергоефективності та контролювати обсяг споживання блакитного палива

Зубко пояснив, що жителі України не можуть впливати на ринкову ціну газу

Українцям не варто чекати зниження ціни на газ. Про це заявив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко в інтерв'ю Радіо НВ.

«Я точно хотів би попередити всіх українців: чекати (зниження ціни на газ) не потрібно, тому що від них це не залежить. Якщо чекати і нічого не робити, нічого не зміниться в цьому житті. Тому саме моє бачення - рухатися по енергоефективності», - сказав Зубко.

Він пояснив, що жителі України не можуть впливати на ринкову ціну газу, але здатні контролювати обсяг його споживання.

Нагадаємо, Асоціація газового ринку України і Громадська рада рекомендують НКРЕКП змінити тарифи на газ.