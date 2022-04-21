Відшкодування ПДВ для бізнесу буде відновлено після війни – Гетманцев

У новітній фінансовій історії Україні було таке, коли відшкодування не здійснювалося протягом тривалого часу

На час війни держава заморозила відшкодування ПДВ для бізнесу, але вказані виплати буде відновлено після перемоги України над російськими окупантами. Про зазначив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню «Економічна правда».

«Ми нікого не позбавляємо права на відшкодування. Але я хочу повернутися до того, що у воєнний час є певні пріоритети. Компанії не потрібне буде це відшкодування, якщо територія, на якій вона розташована, буде захоплена через нестачу грошей на армію», – наголосив він.

Нардеп нагадав, що у новітній фінансовій історії Україні було таке, коли відшкодування не здійснювалося протягом тривалого часу. Зокрема, у 2014 році та у 2009 році.

«Сьогодні ми поки що не бачимо можливості для цього відшкодування. Ми працюємо над цим, розглядаємо різні варіанти, але те, що відшкодування відбудеться після перемоги – це я можу сказати абсолютно, без будь-яких умов і сумнівів», – додав Гетманцев.