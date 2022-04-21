Бюджет війни. Гетманцев розповів, за рахунок чого Україна покриватиме дефіцит

У теперішніх умовах Україна має велику нестачу коштів – близько $5-7 млрд щомісяця

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев озвучив джерела для покриття дефіциту держбюджету.Про це політик заявив в інтерв’ю виданню «Економічна правда».

«В нас є три джерела: це доходи бюджету, облігації (зокрема, військові) і допомога наших зовнішніх партнерів. Поки що допомога наших зовнішніх партнерів є істотною, але ми розуміємо, що її треба буде більше, бо бюджет війни більш ніж в чотири рази більший, ніж бюджет миру», – заявив обранець.

За його словами, у теперішніх умовах Україна має велику нестачу коштів – близько $5-7 млрд, в залежності від місяця. Це те, що необхдіно компенсувати, в тому числі за рахунок запозичень.

Крім цього, Гетманцев зазначив, що нині більшість платників податків займають патріотичну позицію – сплачують платежі наперед. Але є такі, яким треба пояснювати.

«Ми зараз працюємо з кожним платником податків. По кожній області, по кожному району, в цілому по Україні відпрацьовуємо необхідність сплати податків. Жодних питань нема до платників у зоні бойових дій, або в областях, де здійснюється евакуація. Але якщо ти перебуваєш у Чернівцях і обґрунтовуєш несплату податків війною, то це щонайменше аморально. Ми все одно прийдемо за тобою», – наголосив нардеп.

Голова парламентського комітету додав, що цього року Україна очікує статус кандидата до Європейського союзу. Він пояснив: якщо Україна хоче бути частиною цивілізованої Європи, то треба прийняти, що в цивілізованому світі існують певні обмеження. Не можна бути однією ногою в Пскові, а іншою – у Варшаві. Не можна залишатися в Радянському Союзі і прагнути в ЄС. Цю шизофренію війна повинна припинити, бо це ж і є «русскій мір», переконаний політик.

«Русскій мір» – це коли ухилення від оподаткування толерується суспільством. Це сприймається схвально, бо ти обманюєш державу-деспота, яку ти люто ненавидиш, але цю ненависть дуже любиш і ти її всіляко стимулюєш в собі. Ти не сприймаєш державу як те, що тобі належить, як це відбувається у Європі. Він проявляється і у ставленні до закону. Як казав Толстой: «жить надо по совєсті, а не по закону». А Європа – це якраз жити по закону. «Русскій мір» неможливо перемогти тільки на полі бою. Його потрібно перемогти ще й у собі», – підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд заявив, що працює з партнерами над мобілізацією допомоги для України.

«Перше завдання – переконатись, що є підтримка щодо закриття цієї фінансової прогалини у наступні три місяці. Хочу наголосити: $5 млрд потрібно, щоб економіка продовжувала працювати, а не для покриття потреб України з відбудови, які будуть величезними», – наголосила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Вона високо оцінила роботу української економічної команди «зі збереження макроекономічної і фінансової стабільності».