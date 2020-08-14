САП зупинила справу Роттердам+, щоб отримати відповіді на запити дволітньої давності – Одинець



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В розслідуванні справи «Роттердам+» брали участь 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зупинила розслідування у справі «Роттердам+» для отримання відповідей на запити в іноземні юрисдикції, які датовані в тому числі 2018 і 2019 роками.

Про це повідомила адвокат сторони захисту Ірина Одинець в ефірі телеканалу «Прямий».

«Справа зупинена у зв’язку з направленням до інших юрисдикцій і запитів про міжнародну правову допомогу. І у зв’язку з тим, що САП очікує виконання цих запитів. Це виглядає не дуже професійно, оскільки запити поіменовані в цій постанові. Вони датовані 2018-м, 2019-м роком», - заначила Одинець.

Останній запит, який вказала САП у своїй постанові, датований квітнем 2020 року.

За словами адвоката, САП також порушила вимогли закону і надала стороні захисту постанову про зупинення розслідування тільки 13 серпня, хоча за законом мала це зробити невідкладно.

Раніше сторона захисту повідомила, що приймаючи рішення про зупинку розслідування у справі «Роттердам+», САП зазначила статтю кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає закриття розслідування у випадку відсутності доказів вини підозрюваних і вичерпаних можливостей для їх отримання.

Нагадаємо, 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі «Роттердам +» і правоохоронці не змогли передати справу до суду. За словами адвокатів боку захисту, за 3,5 року, які тривало розслідування, НАБУ не знайшло підтвердження того, що дія формули завдала збитки. 12 серпня інформацію про відсутність висновку експертизи про нанесення формулою збитків офіційно підтвердило НАБУ.

Інформацію про відсутність висновків експертизи, яка встановила б збитки від дії формули, ще в кінці червня 2020 підтвердив і сам глава САП Назар Холодницький.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе раніше також заявив, що в справі «Роттердам +» немає складу злочину, через що воно може розвалитися в суді.

В розслідуванні справи «Роттердам+» брали участь 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП. Загальні витрати держбюджету на їх роботу склали 96 млн грн, за оцінками екс-глави НКРЕКУ Дмитра Вовка.

Формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 р. і до теперішнього часу діє при визначенні вартості природного газу для населення. Цей принцип - так звана формула «Амстердам +» - в червні 2020 був прописаний в меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив в тому числі президент Володимир Зеленський.