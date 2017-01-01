Відсутність прозорого ринку землі гальмує економічний розвиток України — МВФ

МВФ вимагає скасувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення

Відсутність регульованого і прозорого ринку землі не дає країні належним чином розвиватись та перешкоджає надходженню інвестицій в країну. Про це під час конференції «На шляху до відкритої та обґрунтованої земельної реформи» сказав представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляє Укрінформ. «Відсутність ринку землі



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МВФ вимагає скасувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення

Відсутність регульованого і прозорого ринку землі не дає країні належним чином розвиватись та перешкоджає надходженню інвестицій в країну. Про це під час конференції «На шляху до відкритої та обґрунтованої земельної реформи» сказав представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляє Укрінформ.

«Відсутність ринку землі не сприяє розвитку економіки, не дає можливості інвестиціям зайти в країну», — сказав Люнгман.

Він зазначив, що програма підтримки МВФ спрямована на те, аби допомогти Україні пройти шлях реформ і прийти до структурних змін в економіці.

Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні до ухвалення закону про обіг земель. Скасування мораторію є однією з вимог Міжнародного валютного фонду до України.