Вихід Чумака зі справи «Роттердам+»: ВАКС оприлюднив рішення

Єдиними позивачами у справі «Роттердам+» залишилося два феросплавні заводи Коломойського

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) оприлюднила ухвалу про відмову єдиного заявника у справі «Роттердам+» Віктора Чумака від подальших спроб заперечувати закриття цієї справи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на копію ухвали суду, яку оприлюднено в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Заяву про відкликання надіслала адвокат Наталія Матвєєва. Чумак публічно пояснив відмову від апеляції «небажанням підігравати олігарху Коломойському».

Зазначимо, що після виходу з процесу Чумака як заявника у справі інших заявників більше не залишилося. Громадська організація «Центр протидії корупції» ніколи не була заявником, що публічно визнав і її голова Віталій Шабунін.

Таким чином, єдиними позивачами у справі «Роттердам+» залишилося два феросплавні заводи Ігоря Коломойського.

Вони єдині країни вважають себе потерпілим від дії формули «Роттердам+».

На останні засідання до АП ВАКС приходять також адвокати ЦПК для підтримки представників феросплавних заводів Коломойського. Жодного процесуального статусу ЦПК у справі «Роттердам+» не має, згідно з рішенням ВАКС.

Нагадаємо, справа «Роттердам+» тривала понад 4 роки. Було проведено понад десять експертиз, жодна з яких не встановила збиток від дії формули. Усього державні експертні інститути підтвердили юридичну та економічну обґрунтованість формули «Роттердам+», що випливає з рішення суду.

20 травня 2021 року САП закрила цю справу через відсутність складу злочину. 13 жовтня ВАКС підтвердив законність та обґрунтованість цього рішення прокуратури.