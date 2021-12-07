  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Вихід Чумака зі справи «Роттердам+»: ВАКС оприлюднив рішення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чумак публічно пояснив відмову від апеляції &laquo;небажанням підігравати олігарху Коломойському - Вихід Чумака зі справи «Роттердам+»: ВАКС оприлюднив рішення
    Чумак публічно пояснив відмову від апеляції «небажанням підігравати олігарху Коломойському

    Єдиними позивачами у справі «Роттердам+» залишилося два феросплавні заводи Коломойського

    Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) оприлюднила ухвалу про відмову єдиного заявника у справі «Роттердам+» Віктора Чумака від подальших спроб заперечувати закриття цієї справи.

    Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на копію ухвали суду, яку оприлюднено в Єдиному держреєстрі судових рішень.

    Заяву про відкликання надіслала адвокат Наталія Матвєєва. Чумак публічно пояснив відмову від апеляції «небажанням підігравати олігарху Коломойському».

    Зазначимо, що після виходу з процесу Чумака як заявника у справі інших заявників більше не залишилося. Громадська організація «Центр протидії корупції» ніколи не була заявником, що публічно визнав і її голова Віталій Шабунін.

    Таким чином, єдиними позивачами у справі «Роттердам+» залишилося два феросплавні заводи Ігоря Коломойського.

    Вони єдині країни вважають себе потерпілим від дії формули «Роттердам+».

    На останні засідання до АП ВАКС приходять також адвокати ЦПК для підтримки представників феросплавних заводів Коломойського. Жодного процесуального статусу ЦПК у справі «Роттердам+» не має, згідно з рішенням ВАКС.

    Нагадаємо, справа «Роттердам+» тривала понад 4 роки. Було проведено понад десять експертиз, жодна з яких не встановила збиток від дії формули. Усього державні експертні інститути підтвердили юридичну та економічну обґрунтованість формули «Роттердам+», що випливає з рішення суду.

    20 травня 2021 року САП закрила цю справу через відсутність складу злочину. 13 жовтня ВАКС підтвердив законність та обґрунтованість цього рішення прокуратури.

    Теги: Ігор Коломойський адвокат Віктор Чумак САП Віталій Шабунін Роттердам+
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вихід Чумака зі справи «Роттердам+»: ВАКС оприлюднив рішення