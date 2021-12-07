Влада списала борги Коломойському, а натомість ввела податки для селян – нардеп

Депутати списали борги близьким до влади олігархам, а тепер хочуть наповнити бюджет за рахунок введення податків для звичайних селян законом 5600. Про це заявив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Михайло Бондар.

«Цей закон (№5600) раніше думали назвати антиолігархічним, а потім назвали ресурсним. Звісно, дивно звучить, коли приймаються закони, які напряму підігравали олігархам. Я маю на увазі і списання боргів Коломойському по «Укрнафті», і списання боргів Фірташу по «облгазах». Фактично, ті закони, які не дали можливості дійсно наповнити державний бюджет», – заявив Бондар.

Натомість, за його словами, тепер наповнювати бюджет влада вирішили за рахунок селян, малого та середнього бізнесу, для яких підвищили податки ухваленими цього тижня змінами до податкового законодавства.

«Зараз законопроектом №5600 пробують викрутити руки малому та середньому бізнесу», – наголосив Бондар.

Нагадаємо, 30 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей та населення. Крім того, проєкт передбачає ренти на залізну руду та водні ресурси, проте виключає з оподаткування марганцеву руду, яку монопольно добуває олігарх Ігор Коломойський. Через це, за підрахунками економістів, державний бюджет щороку втрачатиме мінімум 600 мільйонів гривень.

У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом ветувати законопроєкт, та відправити його на доопрацювання – для того, щоб збалансувати оподаткування на видобування руди. Якщо ж проєкт буде підписаний, то це свідчитиме про залежність президента від олігарха Ігоря Коломойського, попередив нардеп.

Раніше політолог Євген Магда заявив, що світовий досвід доводить – підвищення податків в умовах кризи не призведе до зростання надходжень до держбюджету, на яке розраховує влада, тому, на його думку, потрібно навпаки знижувати податковий тиск.