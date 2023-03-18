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Вимкнення світла можливі у двох областях: Міненерго назвало причини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вимкнення світла можливі у двох областях: Міненерго назвало причини
Енергосистема України має запас потужності
фото з відкритих джерел

Ситуація в енергосистемі залишається стабільною

У суботу, 18 березня, енергосистема України працює без обмежень для споживачів, є запас потужності. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ситуація в енергосистемі залишається стабільною.

Генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії в усіх областях.

Водночас через ремонтні роботи на об'єктах мереж можливі певні тимчасові обмеження постачання електроенергії у Житомирській та Київській областях, додало Міненерго.

Нагадаємо, у ніч на 9 березня ворог обстріляв енергооб’єкти у семи областях. Було знеструмлено Запорізьку АЕС.

Цієї зими Україна, до війни експортер електрики, вдалася до імпорту електроенергії з території Європейського Союзу, щоб компенсувати дефіцит потужності, який виник через російські теракти.

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Теги: електроенергія Міненерго Україна

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