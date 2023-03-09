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Ворог обстріляв енергооб’єкти у семи областях. Знеструмлено одну із АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог обстріляв енергооб’єкти у семи областях. Знеструмлено одну із АЕС
фото ілюстративне

Росіяни ставлять світ на межу ядерної катастрофи

У результаті ракетних обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила ЗАЕС. Зараз станція працює на дизельних генераторах. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Чергова варварська масована атака на енергетичну інфраструктуру України. Росіяни ставлять світ на межу ядерної катастрофи. І це наступного дня після перемовин з ООН про демілітаризацію ЗАЕС», – йдеться в повідомленні.

Також станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. 

Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.

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Теги: війна ракета росія окупанти

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