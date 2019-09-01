Виробник сільгосптехніки інвестує в Україну 4,5 млн євро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Novatech

Компанія розширює філії і стає більш гнучкою

Компанія HORSCH, головний офіс якої розташований у місті Швандорф (Німеччина, Баварія), оголосила про розширення діяльності в нашій країні.

В Україні компанія HORSCH починає будівництво нового сучасного офісу зі складом запасних частин та навчальним центром, повідомляє «Агробізнес Сьогодні».

Обсяг інвестицій сягатиме близько 4,5 млн євро. Зростання відбувається завдяки потужному розвитку цього виробника сільськогосподарської техніки. Так, у 2018 році у компанії HORSCH відбувся ріст обсягів обороту коштів до показника понад 402 млн євро.

Зі слів співвласниці компанії HORSCH Корнелія Хорш, компанія розширює філіали, стає більш гнучкою. Нині найбільший відсоток обігу складають продажі ґрунтообробної та посівної сільськогосподарської техніки. Серед лідерів росту головні аграрні ринки – Франція та Великобританія. Водночас провідним лідером з експортного зростання є Україна.

Нагадаємо, на Київщині розгорівся скандал навколо сільськогосподарського кооперативу.