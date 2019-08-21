На Київщині розгорівся скандал навколо сільськогосподарського кооперативу



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Збір врожаю СВК «Новоселицький» під загрозою Фото: Нацполіція

Зацікавлені особи не дають СВК «Новоселицький» зібрати врожай

Сценарій банкрутства сільськогосподарського виробничого кооперативу «Новоселицький» на Васильківщині набирає нових обертів.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, поліція у законний спосіб запобігатиме банкрутству СВК «Новоселицький».

«Зручний та простий процес - не дати можливість зібрати на полі врожай. Незбір зерна призведе до неотримання прибутку СВК, і тоді треті особи зможуть за безцінь забрати весь отриманий урожай, сільгосптехніку СВК та тисячу гектарів землі. У досягненні своє мети зацікавлені особи вводять в оману місцевих жителів, обіцяючи для них великі заробітки. Захоплені цією брехливою ідеєю, селяни бойкотують, не дають можливості вийти на поле комбайнам, всілякими силами блокують збір урожаю. Навіть вдаються до таких прийомів, як симуляція втрати свідомості. На виклики приїздить бригада швидкої допомоги, обстежують уявних хворих, у той час, коли інші хворі люди справді потребують допомоги», - розповіли правоохоронці.

Однак, незважаючи на таке жорстке протистояння, поліція Київщини у правовому полі зробить усе можливе, щоб не збанкротував СВК, зазначили в Нацполіції.

Правоохоронці охоронятимуть процес збору врожаю, його транспортування та ангари, де він у подальшому зберігатиметься.

Також поліція наголошує, що за хуліганські вчинки, за невиконання законних вимог правоохоронців законом передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.