«Волиньгаз» надсилає боржникам попередження



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«Волиньгаз» закликає споживачів відповідально дотримуватись платіжної дисципліни

Нині на Волині майже 14 тис. споживачів понад пів року не сплачують за послугу з розподілу газу. Загальна сума боргів неплатників становить близько 4 млн. грн. З них більше 2 млн. грн. боргують споживачі, які проживають у приватних будинках.

АТ «Волиньгаз» не застосовує санкцій за прострочення оплати за послугу розподілу газу, однак під час карантину немає мораторію на стягнення боргів у судовому порядку. В умовах, що склалися, підприємство змушене вдаватися до крайніх заходів: боржникам вже надіслано понад 10 тис. досудових попереджень про необхідність сплатити за надану послугу.

На жаль, активно нарощують борги і отримувачі субсидій. Компанія передає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення списки споживачів, в яких наявна заборгованість більше трьох місяців. У випадку несплати заборгованості – житлова субсидія на опалювальний період не призначатиметься.

«Компанія «Волиньгаз» дякує всім, хто платить своєчасно та особливо – клієнтам, які вже заплатили за розподіл до кінця року. Таким чином, вони зменшили фінансове навантаження для себе у майбутньому опалювальному періоді, а для компанії забезпечили стабільні надходження за тарифом», – зауважив директор комерційний АТ «Волиньгаз» Андрій Карпомиз.

«Волиньгаз» закликає споживачів відповідально дотримуватись платіжної дисципліни. Адже своєчасна оплата послуги розподілу газу – це, насамперед, кошти за безпеку та комфорт у сезон низьких температур.

«Сплачуючи за доставку, ви підтримуєте надійну роботу фахівців аварійно-диспетчерської служби. Вони працюють в умовах підвищеної небезпеки 24 години на добу, без вихідних і свят, реагують в середньому на 3000 викликів щомісяця, виїжджають у найвіддаленіші куточки області, щоб допомогти споживачам газу та вберегти їх від загроз», – пояснив Павло Козюк, директор технічний АТ «Волиньгаз».

Сплачувати за розподіл газу потрібно до 20 числа поточного місяця. Це зручно робити за допомогою онлайн-сервісів 104.ua. Один із найпопулярніших серед споживачів газу – чат-боти 7104ua у Viber. З його допомогою можна передавати показники лічильників газу й переглядати їх історію, перевіряти нарахування та архів оплат, завантажувати квитанції та сплачувати за газ і розподіл газу.

Нагадаємо, що 1 жовтня розпочався новий газовий рік. Це означає, що АТ «Волиньгаз» формує обсяги споживання газу з 1 жовтня 2019 по 30 вересня 2020 року, які стануть основою для розрахунку платежів за розподіл (доставку газу). У січні 2021 року клієнти отримають оновлену платіжку від газорозподільної компанії.