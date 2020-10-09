У 50 населених пунктах опалювальний сезон під загрозою зриву



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Протягом тижня 11 підприємств теплоенергетики розрахувалися з критичними боргами

Через борги за газ, на який пропонуються варіанти тарифів, 73 підприємства теплоенергетики в 50 населених пунктах ставлять під загрозу початок опалювального сезону.

Про це йдеться в повідомленні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

«Протягом тижня 11 підприємств теплоенергетики розрахувалися з критичними боргами, що поліпшило або повністю виправило проблему в таких населених пунктах, як Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Богуслав, Ірпінь, Чорнобиль, Червоноград, Одеса, Полтава, Кочеток», - підкреслюється в ньому.

Зокрема, в список підприємств, які можуть зірвати початок опалювального сезону, увійшли Дніпровська теплоцентраль і комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Тепломережі» (обидва - Кам'янське, Дніпропетровська область), «Павлодартеплоенерго» (Павлодар, Дніпропетровська область), «Краматорськтеплоенерго» (Краматорськ, Донецька область), «Токмак біоенергія» (Токмак, Запорізька область).

Також в список боржників входять «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (Івано-Франківськ), «Васильківтепломережа» (Васильків, Київська область), «ДТЕК Східенерго» (Щастя, Луганська область), «Теплоенергетик» (Кропивницький), «Обласний інформаційно-технічний центр» (Харків), ТОВ «Нафтогазовидобувна компанія ДВ» (Чугуїв, Харківська область).