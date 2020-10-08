Проти керівництва «Нафтогазу» відкрили кримінальну справу



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Коболєв заявив, що проти керівництва «Нафтогазу» відкрили кримінальну справу

Коболєв каже, що збився з ліку кримінальних справ щодо «Нафтогазу»

За фактом діяльності проти керівництва «Нафтогазу» відкрили кримінальну справу.

Про це Громадському радіо повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Справа стосується діяльності менеджменту компанії. Але важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Вона побудована на звинуваченнях у державній зраді. Коли вона відкрита, я не знаю. Папери з цього приводу отримав сьогодні», – розповів він.

Коболєв каже, що у компанії це сприймають як «дуже наполегливе запрошення до публічної дискусії».

«Ми готові це запрошення прийняти. Нам немає чого приховувати. І щодо державного аудиту щодо резерву боргів, і щодо всіх інших питань ми абсолютно відкриті», – запевняє він.

Голова правління каже, що збився з ліку кримінальних справ щодо «Нафтогазу».

«Я особисто перестав рахувати після того, як у 2018 році особисто мене оштрафували на 8 мільярдів гривень. Такий штраф мені, як фізичній особі, виписала Державна митниця. Потім у судах ми змогли довести, що підстав для штрафування не було і цей штраф некоректний. По суті мене хотіли оштрафувати за те, що ми відмовилися розмитнювати той газ, який російський «Газпром» постачав і досі постачає на окуповані території Донецької та Луганської областей», – згадує Коболєв.

До слова, група «Нафтогаз» заявила, що консолідований чистий збиток компанії за перше півріччя 2020 року склав 11,5 млрд грн.

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