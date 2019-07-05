«Волиньгаз» планує провести цьогоріч діагностику 10 тис. км газопроводів новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільший обсяг робіт з комплексного обстеження газопроводів та їх обслуговування завжди фахівці проводять у літній період

Фахівці групи комплексно-приладового обстеження та діагностики газопроводів (КПО) АТ «Волиньгаз» цього року вже провели діагностику 3 125 км газопроводів, що становить 32 %.

У результаті виявили більше сотні пошкоджень ізоляційного покриття сталевих газопроводів, близько 6 700 витоків на стояках, кранах та засувках, а також майже 50 витоків на підземних газопроводах. Діагностика та усунення витоків на цих ділянках забезпечило безаварійну та безперебійну доставку газу більше 50 тис. домогосподарств регіону. До кінця року фахівці групи КПО обстежать ще майже 3,4 тис. км газових мереж.

«Старіші мережі вимагають великих витрат. Наприклад, мережі, яким уже понад 40 років, необхідно обстежувати щороку. Таких на Волині нараховується близько 420 км. Підземні мережі, яким понад 25 років, потрібно перевіряти за допомогою приладів кожні 3 роки. Траса газопроводу обстежується пішки із застосуванням спеціального обладнання та приладів», - говорить технічний директор «Волиньгазу» Павло Козюк.

Найбільший обсяг робіт з комплексного обстеження газопроводів та їх обслуговування завжди фахівці проводять у літній період. Це дає змогу підготувати мережі до завантаженої роботи в опалювальному сезоні, уникнути незапланованих відключень газу споживачам під час холодів.

Своєчасне виявлення пошкоджень та ремонт газових мереж дозволяє уникнути аварійних ситуацій та забезпечити безаварійне і безперебійне транспортування газу до 245 тис. домогосподарств Волині.

За допомогою спеціальних високоточних приладів наші фахівці, під час комплексної діагностики, проводять технічну оцінку стану газопроводу, вимірюють товщину стінок металу труби, оцінюють стан ізоляційного покриття та визначають корозійний стан труби. Все це дає можливість своєчасно ліквідувати дефекти та запобігти виникнення аварійних ситуацій.

У 2018 році фахівці дільниці діагностики газопроводів провели приладове обстеження 5 701 тис. км мереж. У ході обстеження виявили 36 пошкоджень ізоляційного покриття, 14 450 витоків на стояках, кранах, засувках та 74 витоки природного газу на підземних газопроводах.