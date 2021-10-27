«Волиньгаз» виявив та локалізував понад 6 тис. небезпечних ситуацій у домоволодіннях споживачів

«Волиньгаз» обстежує газові мережі в приватних і багатоквартирних будинках щодо можливих витоків газу від вводу до квартири – до газових приладів

Аварійно-диспетчерська служба «Волиньгазу» цього року відреагувала на понад 13 тис. заявок від споживачів

У 2021-му році фахівці служби 104 «Волиньгазу» локалізували понад 6,3 тис. аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових газових мережах. Щодня диспетчери служби приймають близько 40 викликів від жителів області. Основна частина звернень споживачів пов’язана з виявленням витоків природного газу на внутрішніх газових мережах.

Аварійно-диспетчерська служба 104 АТ «Волиньгаз» за 9 місяців відреагувала на понад 13 тисяч заявок від споживачів газу Волинської області.

Проблеми при користуванні природним газом у побуті виникають при самовільному встановленні, заміні газового обладнання, експлуатації споживача газових приладів у неналежному технічному стані та недотримання вимог безпеки під час користування газовими приладами.

«З початком опалювального сезону та настанням холодів частішають звернення до аварійно-диспетчерської служби. Це пов’язано із тим, що люди починають вмикати газові опалювальні прилади», – прокоментував головний інженер АТ «Волиньгаз» Андрій Цибульський.

Як правило, власники помешкань нехтують простими правилами безпеки, у тому числі не проводять регулярне технічне обслуговування внутрішнобудинкових мереж газопостачання. Згідно з Законом України «Про житлово-комунальні послуги», відповідальним за стан внутрішньобудинкових систем є власник домоволодіння або співвласники багатоквартирного будинку. Вони повинні укласти договір на проведення технічного обслуговування.

Виконання робіт на газових мережах може проводити компанія, яка має необхідні дозволи на роботи з газовим обладнанням, матеріально-технічну базу та кваліфікований персонал. «Волиньгаз» обстежує газові мережі в приватних і багатоквартирних будинках щодо можливих витоків газу від вводу до квартири – до газових приладів. Кожен споживач може звернутися до газорозподільної компанії та укласти відповідний договір на обслуговування газових мереж.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.