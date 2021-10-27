«Волиньгаз» виявив та локалізував понад 6 тис. небезпечних ситуацій у домоволодіннях споживачів
Аварійно-диспетчерська служба «Волиньгазу» цього року відреагувала на понад 13 тис. заявок від споживачів
У 2021-му році фахівці служби 104 «Волиньгазу» локалізували понад 6,3 тис. аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових газових мережах. Щодня диспетчери служби приймають близько 40 викликів від жителів області. Основна частина звернень споживачів пов’язана з виявленням витоків природного газу на внутрішніх газових мережах.
Аварійно-диспетчерська служба 104 АТ «Волиньгаз» за 9 місяців відреагувала на понад 13 тисяч заявок від споживачів газу Волинської області.
Проблеми при користуванні природним газом у побуті виникають при самовільному встановленні, заміні газового обладнання, експлуатації споживача газових приладів у неналежному технічному стані та недотримання вимог безпеки під час користування газовими приладами.
«З початком опалювального сезону та настанням холодів частішають звернення до аварійно-диспетчерської служби. Це пов’язано із тим, що люди починають вмикати газові опалювальні прилади», – прокоментував головний інженер АТ «Волиньгаз» Андрій Цибульський.
Як правило, власники помешкань нехтують простими правилами безпеки, у тому числі не проводять регулярне технічне обслуговування внутрішнобудинкових мереж газопостачання. Згідно з Законом України «Про житлово-комунальні послуги», відповідальним за стан внутрішньобудинкових систем є власник домоволодіння або співвласники багатоквартирного будинку. Вони повинні укласти договір на проведення технічного обслуговування.
Виконання робіт на газових мережах може проводити компанія, яка має необхідні дозволи на роботи з газовим обладнанням, матеріально-технічну базу та кваліфікований персонал. «Волиньгаз» обстежує газові мережі в приватних і багатоквартирних будинках щодо можливих витоків газу від вводу до квартири – до газових приладів. Кожен споживач може звернутися до газорозподільної компанії та укласти відповідний договір на обслуговування газових мереж.