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    Думки вголос

    Рішення України надати допомогу Молдові з газом – абсолютно правильне

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Україна постачатиме газ Молдові зі своїх резервів - Рішення України надати допомогу Молдові з газом – абсолютно правильне
    Україна постачатиме газ Молдові зі своїх резервів

    Українська влада не змогла чітко пояснити свою позицію

    Мовою оригіналу

    Решение Украины оказать помощь Молдове с газом (речь идёт о поставках в долг) – абсолютно правильное.

    Но то, как это подается многими в публичном пространстве внутри страны – пример искривленной коммуникации. Власть недостаточно разъяснила, а оппозиция – ухватилась за возможность поддеть (мол, а что, разве у нас самих достаточно газа?).

    А решение, повторюсь, – правильное.

    Во-первых, мы не получаем газ напрямую из России. И в данном случае речь идёт об общем подходе ЕС, который обязался помочь Молдове, в том числе через заключение экстренного договора на поставки газа через Румынию, Словакию и Украину. Киев будет поставлять Молдове газ из своих резервов, которые, в свою очередь, будут покрываться поставками из Словакии. Так что все взаимосвязано.

    Во-вторых, с учетом тактики России, по сути, использовать газовый дефицит для принуждения ЕС не только к быстрой сертификации СП-2, но и к остановке европейской зелёной сделки еще до ее имплементации, и, наоборот, к переходу на долгосрочные контакты с «Газпромом», важна консолидированность.

    Особенно с теми странами, где Россия может иметь интерес через создание экономическим проблем/давления политически ослаблять проевропейские власти, как, в Молдове, например.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія газ Молдова
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    Рішення України надати допомогу Молдові з газом – абсолютно правильне