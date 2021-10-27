Рішення України надати допомогу Молдові з газом – абсолютно правильне
Українська влада не змогла чітко пояснити свою позицію
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Решение Украины оказать помощь Молдове с газом (речь идёт о поставках в долг) – абсолютно правильное.
Но то, как это подается многими в публичном пространстве внутри страны – пример искривленной коммуникации. Власть недостаточно разъяснила, а оппозиция – ухватилась за возможность поддеть (мол, а что, разве у нас самих достаточно газа?).
А решение, повторюсь, – правильное.
Во-первых, мы не получаем газ напрямую из России. И в данном случае речь идёт об общем подходе ЕС, который обязался помочь Молдове, в том числе через заключение экстренного договора на поставки газа через Румынию, Словакию и Украину. Киев будет поставлять Молдове газ из своих резервов, которые, в свою очередь, будут покрываться поставками из Словакии. Так что все взаимосвязано.
Во-вторых, с учетом тактики России, по сути, использовать газовый дефицит для принуждения ЕС не только к быстрой сертификации СП-2, но и к остановке европейской зелёной сделки еще до ее имплементации, и, наоборот, к переходу на долгосрочные контакты с «Газпромом», важна консолидированность.
Особенно с теми странами, где Россия может иметь интерес через создание экономическим проблем/давления политически ослаблять проевропейские власти, как, в Молдове, например.
Джерело: блог Олесі Яхно