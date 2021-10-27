Менше 8 грн за куб: низка компаній знизила річні ціни на газ

Рейтинг найвигідніших пропозицій стартує з 7,8 грн за кубометр

Свої базові річні ціни на газ знизили сім газопостачальних компаній України. За даними огляду інформаційно-консультаційного центру «ГазПравда», станом на ранок 27 жовтня рейтинг найвигідніших пропозицій змінився й стартує з 7,799 грн за кубометр. Саме стільки запропонувала компанія «Енерджі трейд груп» (ETG).

Лише на 0,001 грн більше – 7,80 грн за куб – просить компанія Neogas. Далі йдуть «Евода трейд КП Луцькводоканал» (7,88 грн за кубометр), «Черкасигаз збут» і «Уманьгаз збут» (7,89 грн за кубометр).

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр.

Таку саму ціну виставили «Газпостачсервіс» і «Тернопільоблгаз збут». Крім того, стільки ж платитимуть і ті споживачі, яким газ тимчасово продає постачальник останньої надії (ПОН). За рішенням уряду, в жовтні та листопаді ціна в ПОНу становитиме саме 7,96 грн за куб.

Графіка ГазПравда

Решта компаній виставили цінники від 7,98 до 13,5 грн за кубометр. Однак загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.

«Уперше за пів року низка компаній знизила базову річну ціну на газ для побутових споживачів газу. Одразу сім газопостачальників скоригували свої річні цінники. Найменша знижка на кубометрі склала 48 коп, а найбільша сягнула аж 2 грн. Такі зміни стали можливі завдяки старту роботи ринку в рамках Балансуючої групи НАК «Нафтогаз України», – констатує начальниця Центру правової підтримки споживачів газу Юлія Чеберяк.

Зазначимо, з жовтня практично весь сегмент постачання газу населенню працює в складі Балансуючої групи НАК «Нафтогаз України». Компанії в її складі купують газ у «Нафтогазу» за однаковою ціною – 7,42 грн за кубометр.

«Це – критичний елемент безпеки постачання газу населенню, при чому без прямого державного регулювання на кшталт ПСО (покладання спеціальних зобов’язань)», – наголосив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

Контракти в рамках Балансуючої групи діятимуть до травня – так само як і річні ціни для побутових споживачів. Це дозволить гарантувати достатні обсяги газу для населення протягом усього опалювального сезону та безпеку постачання ресурсу за фіксованими цінами.

Нагадаємо, уряд зобов'язав постачальника «останньої надії» – «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» – в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни та постачати природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за кубометр. Відповідну постанову №1102 від 25 жовтня оприлюднено на Урядовому порталі.

Стало відомо, хто найбільше споживає газу в Україні. «Нафтогаз» оприлюднив свіжі дані.

Зазначимо, тарифи на доставку газу найближчим часом можуть змінитися.

Як відомо, через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Так, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.

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