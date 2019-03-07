«Волиньгаз збут» нагадав, що з грошей, які населення платить за газ, він отримує лише 2%



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Обслуговування побутових споживачів передбачає не лише здійснення нарахувань і збір платежів за газ, а й забезпечення комплексу складних бізнес-процесів

Із встановленої урядом ціни кубометра газу для населення - 8,55 грн, ТОВ «Волиньгаз збут» отримує лише 0,19 коп. або 2,19 %. Такий рівень націнки затверджений чинним законодавством у сфері газопостачання – за ці кошти компанія розвиває сервіси для клієнтів, проводить юридичне забезпечення роботи із боргами та інші соціально-важливі функції. Але наразі виникла загроза підвищення банковської комісії, після чого майже третина коштів на послуги постачання газу по ПСО будуть витрачені на формування прибутку фінансової установи.

ТОВ «Волиньгаз збут», відповідно до постанови КМУ №867, виконує покладені на нього урядом спецобов’язки з постачання газу мешканцям Волинської області за регульованою державою ціною. На сьогодні більшість клієнтів, які отримують послуги «Волиньгаз збуту», є побутові споживачі газу. Обслуговування побутових споживачів передбачає не лише здійснення нарахувань і збір платежів за газ, а й забезпечення комплексу складних бізнес-процесів.

«Постачання газу населенню, окрім збору коштів за спожитий газ, включає в себе тісну взаємодію з клієнтами, вирішення їх проблемних питань. А це щоденна й копітка праця. В наші обов`язки входить організація роботи центрів обслуговування та онлайн-сервісів, якісна обробка даних особових рахунків, контроль та проведення нарахувань по пільгам і субсидіям, співпраця з органами соцзахисту, друк і доставка значної кількості квитанцій, кваліфікована договірна та претензійна робота, тощо», - пояснює директор «Волиньгаз збуту» Микола Тищук.

Єдиним джерелом доходів для забезпечення діяльності компанії є торговельна надбавка, яка не може перевищувати 2,5 % від закупівельної ціни газу в НАК «Нафтогаз» України. Розрахунок націнки проводиться згідно з п.12 №867 Постанови КМУ від 19.10.2018 року. Таким чином, після розподілу коштів серед інших учасників газового ринку, які надійшли на спецрахунок товариства, з одного сплаченого побутовими споживачами кубометра газу, компанії залишається 0,19 коп.

Одним з проблемних питань, яке в компанії, пов`язане з прийняттям постанови КМУ №1176 від 28.12.2018 р.

«Документ надав право «Ощадбанку» прописати в договорі комісійну винагороду в розмірі 0,7% від загальної суми перерахованих платежів по субсидіям. Таким чином можновладці намагаються перекласти покриття всіх витрат банку, пов`язаних з реалізацією механізму надання субсидій у грошовій формі, виключно на виконавців комунальних послуг, - наголошує Микола Тищук. - Зважаючи на те, що наша торговельна націнка залишилась на тому ж рівні, у компанії немає додаткових коштів на відшкодування таких витрат».

При наданні послуг «Волиньгаз збут» витрачає значну частину тарифних коштів на соціально-важливі функції. Так, лише робота контакт-центру, який щодня оброблює дзвінки та запити тисяч споживачів, SMS та е-mail інформування, обходиться компанії в 634,1 тис. грн на рік. Система обліку розрахунків у розрізі кожного побутового споживача, у тому числі в частині наданих пільг та житлових субсидій – більше 599,2 млн грн на рік.