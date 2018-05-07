Волинські шахтарі знову відмовляються працювати

Гірники шахти «Нововолинська №9» припинили роботу через невиплату зарплати

Гірники шахти №9 «Нововолинська №9» (ДП «Волиньвугілля») припинили роботу на знак протесту проти невиплати зарплати; в понеділок має відбутися нарада у міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика з питання вирішення конфлікту шахтарів з керівництвом підприємства, повідомив глава «Незалежної



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Гірники шахти «Нововолинська №9» припинили роботу через невиплату зарплати

Гірники шахти №9 «Нововолинська №9» (ДП «Волиньвугілля») припинили роботу на знак протесту проти невиплати зарплати; в понеділок має відбутися нарада у міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика з питання вирішення конфлікту шахтарів з керівництвом підприємства, повідомив глава «Незалежної профспілки гірників України» (НПГУ) Михайло Волинець.

«Сьогодні гірники шахти №9 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» припинили роботу в першу зміну і рухаються від шахти до центру міста, де знаходиться управління об'єднання. Раніше ми повідомляли, що «смотрящий» Андрій Венгрин разом зі своєю маріонеткою в.о. генерального директора ДП «Волиньвугілля» Андрієм Пилип'юком вирішили покарати гірників шахти «№9 НВ», шахтарям не виплатили 80% зарплати за березень місяць, а працівники непромислової групи досі не отримали зарплату в повному обсязі за лютий», - сказав він.

За його словами, вранці має відбутися нарада в міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика з приводу цього конфлікту.

Волинець нагадав, що представники «Незалежної профспілки гірників України» вже обговорювали з Насаликом питання врегулювання цієї конфліктної ситуації. «На жаль, поки що це не вдалося», - додав Волинець.

Як повідомлялося, 4 травня 2018 року міністр енергетики та вугільної промисловості Насалик також зустрічався з гірниками шахти «Нововолинська №9» (ДП «Волиньвугілля»).

У 2017 році гірники шахти «Нововолинська №9» кілька разів страйкували і протестували через невиплату зарплат. У поточному році робота шахти зупинялася через брак обладнання.

Джерело: Інтерфакс-Україна