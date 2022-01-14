Вже 10. ДТЕК законтрактував додаткове судно з американським вугіллям

ДТЕК привезла вже вісім з дев’яти суден з імпортним вугіллям, 10-те судно вже законтрактовано

Всі ТЕС компанії ДТЕК забезпечені вугіллям, працюють на повну потужність і покривають всі піки споживання

Компанія ДТЕК законтрактувала додаткове 10-те судно з американським вугіллям для стабільної роботи енергосистеми в опалювальний сезон. Про це повідомив у Facebook спікер компанії, менеджер зі стратегічних комунікацій Олександр Шевельов.

«Вся країна бачить рекордні обсяги імпорту вугілля з США і Колумбії і надзусилля шахтарів і енергетиків ДТЕК, щоб взимку у всіх було світло і тепло... На відміну від інших енергогенеруючих компаній, всі ТЕС ДТЕК забезпечені вугіллям, працюють на повну потужність і покривають всі піки споживання. Ми привезли вже вісім з дев’яти суден з імпортним вугіллям, 10-те судно вже законтрактовано», – повідомив Шевельов, коментуючи висловлювання нардепа Андрія Геруса, в якому він поклав відповідальність за енергетичну кризу на генеруючі компанії, які нібито не сформували запаси вугілля.

«Нове інтерв'ю Андрія Геруса – нові спроби призначити винних і зняти з себе відповідальність за проблеми енергетичної галузі. Дуже шкода, що попри все, що ДТЕК зробила для проходження опалювального сезону і збереження стабільного електропостачання в Україні, на компанію продовжують здійснювати нападки і безпідставно звинувачувати», – додав Шевельов.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК імпортував рекордні 880 тис. т вугілля для проходження опалювального сезону.

Також ЗМІ з посиланням на дані Міненерго повідомляли, що ДТЕК Енерго за останній тиждень збільшив запаси вугілля на складах власних ТЕС на 32%.