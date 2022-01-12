ДТЕК імпортував рекордні 880 тис. т вугілля для проходження опалювального сезону

Лише у грудні ДТЕК було імпортовано 423 тис. т палива, з яких левова частка – поставки морем

ДТЕК наголошує, що імпортні поставки вугілля є тимчасовим заходом для стабільного проходження опалювального сезону

ДТЕК Енерго за вересень-грудень минулого року імпортував 880 тисяч тонн вугілля, не дивлячись на глобальний дефіцит і рекордні ціни на світових ринках.

Про це повідомляє ДТЕК Енерго на своїй сторінці Facebook.

«Лише у грудні компанією було імпортовано 423 тис. т палива, з яких левова частка – поставки морем. Минулого місяця для потреб ТЕС ДТЕК Енерго було імпортовано 5 із 9 суден «Панамакс» з вугіллям із США та Колумбії. Окрім суднових поставок, компанія імпортує з Польщі. У серпні ДТЕК Енерго підписало дві угоди на поставку сукупно 340 тисяч т енергетичного вугілля з цієї країни», – йдеться у дописі компанії.

Також ДТЕК повідомив, на сьогодні обсяги вже законтрактованого у попередні періоди компанією імпортного палива із США, Польщі та Казахстану значно перевищили 1 млн т.

У компанії наголосили, що імпортні поставки вугілля є тимчасовим заходом, необхідним для стабільного проходження опалювального сезону. Тож традиційно для ДТЕК пріоритетним залишається видобуток на українських шахтах. Це все дозволило в розпал опалювального сезону і попри роботу максимальним складом обладнання збільшити обсяги вугілля на складах ТЕС ДТЕК Енерго.

«Станом на 11 січня вони склали 451 тис. т, хоча ще 31 грудня минулого року вони були на рівні 276 тис. т» – зазначили в компанії.

Раніше ЗМІ з посиланням на дані Міненерго повідомляли, що ДТЕК Енерго за останній тиждень збільшив запаси вугілля на складах власних ТЕС на 32%.