ДТЕК Енерго створив першу в Україні «цифрову шахту»

На шахті «Ювілейна» проводиться онлайн-моніторинг видобутку вугілля

Компанія ДТЕК Енерго вперше в Україні застосувала низку цифрових технологій на шахті «Ювілейна» (Дніпропетровська область) з метою підвищення безпеки шахтарів.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Під землею розгорнули інфраструктуру зв'язку на базі технології Wi-Fi, яка стала основою для впровадження цілого набору цифрових рішень, спрямованих на безпеку роботи шахтарів. Серед них: автоматичний газовий захист нового рівня, система контролю та управління дегазацією, унікальна система моніторингу провітрювання шахти, смарт-лампи для шахтарів, які в режимі реального часу передають на диспетчерський пульт на поверхні точне їхнє точне розташування, система комунікацій шахтарів з поверхнею та всередині. шахти.

На «Ювілейному» видобуток вугілля ведеться у складних гірничо-геологічних умовах: тут одна з найвищих у Західному Донбасі концентрацій газу метану у гірничих виробках. Тому саме на цьому підприємстві у 2019 році розпочалося цифрове перетворення шахти у рамках масштабної програми MODUS із цифрової трансформації ДТЕК.

«ДТЕК Енерго завжди ставить у пріоритет безпеку праці, використовуючи для цього найпередовіші технології та інноваційні розробки. Шахта «Ювілейна» стала пілотною серед вуглевидобувних підприємств ДПЕК Енерго щодо впровадження подібних технологій. Ми вийшли на новий рівень контролю відпрацювання високогазорясних пластів, у режимі реального часу відстежуємо, де саме знаходяться люди на виробничих ділянках, проводиться оперативне оповіщення диспетчера та інженерного складу про обстановки, аварійні та позаштатні випадки під землею», – підкреслив Ільдар Салєєв, генеральний директор ДПЕК Енерго.

Першим етапом цифровізації шахти стало розгортання інфраструктури зв'язку на основі технології Wi-Fi. Для цього у гірничих виробках проклали майже 130 кілометрів кабелю, встановили 120 станцій зв'язку та 400 точок доступу.

Wi-Fi-інфраструктура стала фундаментом для наступного інноваційного кроку – створення системи позиціонування персоналу. Під землею змонтували понад 1700 радіомаячків Bluetooth, які забезпечили покриття близько 80 км гірничих виробок. А 1,5 тисячі шоломів шахтарів «Ювілейної» забезпечили смарт-лампами, які не лише висвітлюють гірські виробки, а й у режимі реального часу передають на диспетчерський пульт на поверхні, де саме під землею перебуває людина з точністю до 10 метрів.

Крім того, на шахті проводиться онлайн-моніторинг видобутку вугілля. За допомогою нових конвеєрних терезів з мінімальною похибкою ведеться облік гірничої маси, що надходить із видобувних ділянок. Також ваги оснащені високоточним золомером, який визначає якість вугільної продукції.

«Сучасна енергетика – це ІТ енергетика. Проект на «Ювілейній» став показовим, адже цифрові рішення успішно продемонстрували свій потенціал. У подальших планах програми MODUS та ДТЕК Енерго – тираж рішень на інші шахти», – прокоментував Дмитро Осика, директор з ІТ та керівник програми MODUS із цифрової трансформації ДТЕК.