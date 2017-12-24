Wizz Air буде літати до Варшави щоденно
- Сьогодні, 20:28
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Зміни у розкладі стануться вже 25 березня
Лоукост Wizz Air зробить рейси Київ-Варшава щоденними з 25 березня, свідчать дані системи бронювання авіаперевізника, повідомляє avianews.com.
Зараз бюджетник літає між столицями України і Польщі три рази в тиждень: по вівторках, четвергах і суботах. З кінця березня в розкладі з'являться чотири додаткових рейси на тиждень - по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.
Wizz Air відкрив рейси між київським аеропортом Жуляни і варшавським аеропортом Шопена 1 липня 2017 року. Зараз лоукост також літає з Києва в наступні польські міста: Гданськ, Катовіце, Люблін, Познань і Вроцлав.
За підсумками 2017 року Wizz Air збільшив перевезення пасажирів на українських маршрутах на 64% до 685 тис. чоловік.
Нагадамо, авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) перенесла запуск авіарейсу Львів - Дортмунд з 21 травня на 26 березня 2018 року.