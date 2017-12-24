Wizz Air буде літати до Варшави щоденно

Зміни у розкладі стануться вже 25 березня

Лоукост Wizz Air зробить рейси Київ-Варшава щоденними з 25 березня, свідчать дані системи бронювання авіаперевізника, повідомляє avianews.com. Зараз бюджетник літає між столицями України і Польщі три рази в тиждень: по вівторках, четвергах і суботах. З кінця березня в розкладі з'являться чотири додаткових рейси на тиждень - по понеділках, середах,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зміни у розкладі стануться вже 25 березня

Лоукост Wizz Air зробить рейси Київ-Варшава щоденними з 25 березня, свідчать дані системи бронювання авіаперевізника, повідомляє avianews.com.

Зараз бюджетник літає між столицями України і Польщі три рази в тиждень: по вівторках, четвергах і суботах. З кінця березня в розкладі з'являться чотири додаткових рейси на тиждень - по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

Wizz Air відкрив рейси між київським аеропортом Жуляни і варшавським аеропортом Шопена 1 липня 2017 року. Зараз лоукост також літає з Києва в наступні польські міста: Гданськ, Катовіце, Люблін, Познань і Вроцлав.

За підсумками 2017 року Wizz Air збільшив перевезення пасажирів на українських маршрутах на 64% до 685 тис. чоловік.

Нагадамо, авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) перенесла запуск авіарейсу Львів - Дортмунд з 21 травня на 26 березня 2018 року.