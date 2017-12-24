Wizz Air відрапортувала про збільшення пасажиропотоку на українських рейсах

У 2018 році компанія надасть 1,1 млн місць на своїх українських рейсах

У 2017 році лоукост Wizz Air перевіз понад 685 тисяч пасажирів з Києва і Львова, що на 64% більше в порівнянні з попереднім роком. Про це йдеться в прес-релізі компанії. Відзначається також, що авіакомпанія сприяла розвитку місцевого ринку праці в сферах авіації і туризму, а також створенню 515 робочих місць в суміжних галузях. «Завдяки



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У 2018 році компанія надасть 1,1 млн місць на своїх українських рейсах

У 2017 році лоукост Wizz Air перевіз понад 685 тисяч пасажирів з Києва і Львова, що на 64% більше в порівнянні з попереднім роком. Про це йдеться в прес-релізі компанії.

Відзначається також, що авіакомпанія сприяла розвитку місцевого ринку праці в сферах авіації і туризму, а також створенню 515 робочих місць в суміжних галузях.

«Завдяки відновленню перельотів з Харьковав 2018 році і запуску 8 нових рейсів протягом року, Wizz Air запропонує своїм пасажирам 29 лоукост маршрутів з України в 10 країн», - наголошується в прес-релізі.

У 2018 році компанія надасть 1,1 млн місць на своїх українських рейсах, які вже знаходяться у продажу.

В цілому, в 2017 році Wizz Air перевезла понад 28 млн пасажирів на своїх лоукост маршрутах, що майже на 24% більше, ніж в 2016 році.

Нагадаємо, Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) перенесла запуск авіарейсу Львів - Дортмунд з 21 травня на 26 березня 2018 року.

Джерело: Економічна правда