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    Економіка та фінанси

    Wizz Air запустить рейс Львів – Дортмунд на два місяці раніше

    Ціна квитка становитиме від 35 євро в один бік
    Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) перенесла запуск авіарейсу Львів - Дортмунд з 21 травня на 26 березня 2018 року. [READ_MORE] Про це свідчить інформація в системі бронювання авіаперевізника. Рейси здійснюватимуться щопонеділка і щоп'ятниці. Ціна квитка становитиме від 35 євро в один бік. Раніше стало відомо, що авіакомпанія Wizz Air
    • Сьогодні, 15:26
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    Літак&nbsp;<span>Wizz Air</span>
    Літак Wizz Air

    Ціна квитка становитиме від 35 євро в один бік

    Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) перенесла запуск авіарейсу Львів - Дортмунд з 21 травня на 26 березня 2018 року.

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    Про це свідчить інформація в системі бронювання авіаперевізника.

    Рейси здійснюватимуться щопонеділка і щоп'ятниці.

    Ціна квитка становитиме від 35 євро в один бік.

    Раніше стало відомо, що авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) перенесла відновлення авіарейсу Львів - Лондон з 18 вересня на 1 травня 2018 року.

    Wizz Air констатує пасажиропотік на українському напрямку 418 тис. осіб у 2016 році.

    У березні 2015 року авіакомпанія «Візз Ейр Україна» (Київ) заявила про припинення своєї діяльності з 20 квітня 2015 року, після чого повернулася на український ринок авіаперевезень.

    Група компаній Wizz Air є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній і Східній Європі.

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