Wizz Air запустить рейс Львів – Дортмунд на два місяці раніше
- Сьогодні, 15:26
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Ціна квитка становитиме від 35 євро в один бік
Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) перенесла запуск авіарейсу Львів - Дортмунд з 21 травня на 26 березня 2018 року.
Про це свідчить інформація в системі бронювання авіаперевізника.
Рейси здійснюватимуться щопонеділка і щоп'ятниці.
Ціна квитка становитиме від 35 євро в один бік.
Раніше стало відомо, що авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) перенесла відновлення авіарейсу Львів - Лондон з 18 вересня на 1 травня 2018 року.
Wizz Air констатує пасажиропотік на українському напрямку 418 тис. осіб у 2016 році.
У березні 2015 року авіакомпанія «Візз Ейр Україна» (Київ) заявила про припинення своєї діяльності з 20 квітня 2015 року, після чого повернулася на український ринок авіаперевезень.
Група компаній Wizz Air є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній і Східній Європі.