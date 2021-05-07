Wizz Air заявив про запуск чотирьох нових авіарейсів зі Львова

Квитки вже є у продажі

Wizz Air запустила продаж квитків на чотири нові напрямки зі Львова. Про це повідомляє пресслужба аеропорту «Львів».

Із львівського летовища будуть відправлятись літаки до Меммінгена (Німеччина), Неаполя (Італія), Варшави та Познані (Польща).

«Із червня 2021 року українські пасажири матимуть змогу відкривати для себе багату культуру та історію цих країн завдяки зручному розкладу рейсів WIZZ та за привабливими тарифами, що стартують від 509 грн/ 14,99 євро», - зазначили в авіакомпанії.

Відзначають, що ці квитки вже є у продажі. Відомо, за яким графіком і відколи будуть здійснюватись рейси.

Авіарейс до Меммінгена у Німеччині з 13 червня, його виконуватимуть щочетверга та щонеділі. Вартість квитків становить від 19,99 євро в одну сторону.

Авіарейс до Неаполя в Італії стартує 12 червня, його виконуватимуть щовівторка та щосуботи. Вартість квитків становить від 24,99 євро в одну сторону.

Авіарейс до Варшави у Польщі з 11 червня, його виконуватимуть щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці. Вартість квитків становить від 14,99 євро в одну сторону.

Авіарейс до Познаня у Польщі стартує з 13 червня, його виконуватимуть щочетверга та щонеділі. Вартість квитків становить від 14,99 євро в одну сторону.

Авіакомпанія наголошує, що всі перевезення відбуваються згідно карантинних правил.