Wizz Air пропонує новий пакет страхування через Сovid-19

Цю послугу, а також страхування подорожі можна придбати при бронюванні рейсу на вебсайті Wizz Air

Угорський лоукост Wizz Air оголосив про наміри пропонувати своїм пасажирам покриття Сovid-19, яке входитиме в пакет страхування подорожі, повідомляється в пресрелізі авіакомпанії.

Дана послуга доступна на сайті авіакомпанії, партнер – страховий постачальник Chubb.

Комплексна страховка подорожуючих доступна для пасажирів, які перебувають і проживають у Бельгії, Болгарії, на Кіпрі, в Чеській Республіці, у Франції, Німеччині, Угорщині, Італії, Латвії, Литві, на Мальті, в Нідерландах, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Іспанії, Швейцарії та Великобританії.

Поширюється страховка на такі випадки:

цілодобова екстрена медична допомога;

покриття витрат у разі невиїзду;

покриття медичних витрат за кордоном;

загублений або вкрадений багаж;

покриття витрат у разі запізнення на рейс;

смерть у результаті нещасного випадку.

Страховка від невиїзду доступна для пасажирів, які перебувають і проживають у Бельгії, Чеській Республіці, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Угорщині, Італії, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції та Швейцарії.

Поширюється на такі випадки:

страхування від невиїзду;

покриття витрат в разі вимушеного скорочення терміну поїздки.

Також страхування покриває витрати в разі скасування поїздки через захворювання Сovid-19 і медичні витрати під час поїздки за кордон, а також в разі скасування подорожі через зараження вірусом covid-19 до відльоту.

Цю послугу, а також страхування подорожі можна придбати при бронюванні рейсу на вебсайті Wizz Air або в мобільному додатку авіакомпанії.

Вартість страховки розраховується автоматично при бронюванні і залежить від тривалості поїздки, але не діє стосовно поїздок тривалістю понад 30 днів. На момент придбання страховки пасажиру повинно бути менше 65 років.

Страховка не надається для поїздок на Кубу або транзиту через неї.

Wizz Air — лоукост-авіаперевізник зі швидким зростанням в Європі. Флот авіакомпанії складається зі 136 літаків Airbus A320 і A321.