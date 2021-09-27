Як відрізнити справжню 200-гривневу купюру від фальшивої: відеоінструкція Нацбанку
Нацбанк радить спочатку ретельно обмацати купюру – вона повинна бути рельєфною
Нацбанк радить спочатку ретельно обмацати купюру – вона повинна бути рельєфною.
Потім потрібно подивитися на купюру проти світла.
«Ви повинні чітко побачити портрет Лесі Українки, графічний знак гривні, напис «200 грн», герб України і позначення номіналу «200». Змініть кут, під яким ви дивитеся на банкноту. В цьому випадку номінал купюри в лівому нижньому кутку змінить колір на оливково-зелений (з з малиново-фіолетового)», – йдеться у відеоінструкції.
У Нацбанку зазначили, що здати фальшиві купюри можна здати в будь-якому відділенні банку, проте їх вилучають з обігу без повернення вартості.