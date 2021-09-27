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    Як відрізнити справжню 200-гривневу купюру від фальшивої: відеоінструкція Нацбанку

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    Фальшиві гривні підсовують українцям: як визначити підробку - Як відрізнити справжню 200-гривневу купюру від фальшивої: відеоінструкція Нацбанку
    Фальшиві гривні підсовують українцям: як визначити підробку
    Фото з відкритих джерел

    Нацбанк радить спочатку ретельно обмацати купюру – вона повинна бути рельєфною

    Національний банк роз'яснив українцям, як визначити, справжня чи отримана вами купюра в 200 гривень. У Facebookдержавного регулятора з'явилася детальна відеоінструкція «Як визначити підробні купюри».

    Нацбанк радить спочатку ретельно обмацати купюру – вона повинна бути рельєфною.

    Потім потрібно подивитися на купюру проти світла.

    «Ви повинні чітко побачити портрет Лесі Українки, графічний знак гривні, напис «200 грн», герб України і позначення номіналу «200». Змініть кут, під яким ви дивитеся на банкноту. В цьому випадку номінал купюри в лівому нижньому кутку змінить колір на оливково-зелений (з з малиново-фіолетового)», – йдеться у відеоінструкції.

    У Нацбанку зазначили, що здати фальшиві купюри можна здати в будь-якому відділенні банку, проте їх вилучають з обігу без повернення вартості.

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    Теги: Національний банк міністр банк
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    Як відрізнити справжню 200-гривневу купюру від фальшивої: відеоінструкція Нацбанку